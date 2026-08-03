РФ змінила удари по Одесі: стан кораблів ворога у морі

Катер РФ в морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російський Чорноморський флот фактично втратив можливість вільно діяти у Чорному морі. Більшість кораблів РФ не виходить у відкриту акваторію, а ракетні пуски росіяни проводять безпосередньо з гаваней. Водночас для Одеси та морського коридору залишаються серйозні загрози з боку авіації, ракет і безпілотників.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

Флот РФ

За словами Плетенчука, якщо говорити саме про виходи російських кораблів у море, то зараз вони фактично відсутні. Це стосується не лише Чорного моря — про присутність російського флоту в Азовському морі вже майже не йдеться. Протягом минулого місяця Росія тричі застосовувала кораблі для ракетних пусків, але щоразу робила це безпосередньо з гавані. Водночас російська авіація продовжує діяти над морем, що дозволяє окупантам вести розвідку та створювати загрозу для судноплавства.

"Щодо оперативного контролю, по факту, вони вважали, що його здійснюють. Але якщо брати виключно ситуацію з виходами в море, то так, вони відсутні. Сам той факт, що Чорноморський флот, корабельний кадровий склад РФ застосовувати не може, теж є дуже важливим", — зазначив Плетенчук.

Ремонт кораблів РФ

У Криму залишаються ремонтні потужності, однак російські військові не наважуються повноцінно використовувати їх для відновлення кораблів. Причина — ризик перетворити пошкоджений корабель на нерухому ціль для українських сил.

За словами Плетенчука, росіяни періодично переміщують кораблі між бухтами, щоб не допустити їхнього ураження. Певні ремонтні можливості є і в Новоросійську, але навіть там корабель під час ремонту стає більш вразливим.

"Щодо ремонту, там є потужності, вони є в Криму. Але заходити в Крим щось ремонтувати, звісно, росіяни не наважуються, тому що вони вже, в принципі, мали досвід, чим такі ремонти закінчуються", — розповів Плетенчук.

Загрози для Одещини

Росія змістила акцент на удари з повітря. Окупанти атакують портову інфраструктуру та цивільні судна, які працюють у морському коридорі. Для Одеси це створює постійну загрозу для портів і торговельного судноплавства. Найскладнішою ціллю для української ППО залишається балістичне озброєння. Водночас Росія поступово змінює тактику та збільшує використання реактивних безпілотників. Українські військові вже мають випадки їхнього успішного знищення.

"Зараз вони зменшують кількість звичайних дронів під час застосування і, фактично, збільшують кількість реактивних дронів. Тобто росіяни зараз таку ставку зробили на них, у першу чергу", — пояснив речник ВМС.

Катери РФ теж під ударом

Росія використовує невеликі катери для патрулювання прибережних районів та ротації своїх сил на окупованих територіях. Серед них — катери типів "Раптор" і "Грачонок". Такі плавзасоби періодично потрапляють у поле зору українських засобів ураження. Частину з них уже вдавалося знищувати або уражати, зокрема в окупованому Криму.

Водночас російські катери не є головною ціллю для українських сил. Їх уражають переважно тоді, коли вони потрапляють у поле зору та створюють відповідну можливість.

"Вони, як правило, потрапляють у поле зору наших засобів ураження, коли проводять ротаційні заходи на окупованих косах за рахунок катерного складу. Там періодично їх ловлять", — розповів Плетенчук.

Для Росії це означає дедалі більше обмежень у використанні Чорноморського флоту. Кораблі залишаються в гаванях, ремонт у Криму стає ризикованим, а патрулювання здійснюють переважно невеликі катери. Водночас для Одеси головними загрозами залишаються повітряні удари по портовій інфраструктурі та морському коридору.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує атакувати Одесу та Одещину, використовуючи різні види озброєння та змінюючи маршрути ударів. Ворог намагається перевантажити українську ППО, виснажити її та знайти слабкі місця в системі захисту. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема в Чорному морі. Нові атаки можуть стати частиною тривалої боротьби за контроль над морською логістикою.

Також Новини.LIVE писали, що Росія посилює атаки на українські порти та дедалі частіше застосовує нові типи безпілотників. Через це морський експорт ускладнився, а кількість суден, які заходять до українських портів, тимчасово зменшилася. Водночас у Військово-морських силах наголошують, що ситуація не є безвихідною.