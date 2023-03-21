Рятувальна операція тривалістю в шість годин: на Одещині чоловік впав в колодязь

24 рятувальники боролись за життя чоловіка

До Служби Порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одеському районі, у селі Маяки, чоловік впав в колодязь діаметром 400 міліметрів, на глибину ~ 15-18 метрів. Рятувальна операція тривала 6 годин.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Рятувальні роботи

На місці було залучено 7 одиниць техніки та 24 рятувальників, які працювали протягом 6 годин, щоб витягти чоловіка з колодязя. Бензопилою вони розчистили дорогу до колодязя, а екскаватори та фронтальний навантажувач допомагали розкопувати трубу.

Підйомним краном були забезпечені роботи з фіксації бетонних стінових кілець. Роботу значно ускладнював маленький діаметр труби колодязя.

Попри всі зусилля рятувальників, постраждалий громадянин загинув. Причини трагедії наразі з'ясовуються.

Нагадаємо, нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Березівському районі Одеської області. На жаль, на місті події знайшли тіло загиблого господаря будинку.