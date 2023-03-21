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Спасательная операция продолжительностью в шесть часов: в Одесской области мужчина упал в колодец

21 марта 2023 11:08
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
24 спасателя боролись за жизнь мужчины
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В службу спасения поступило сообщение, что в Одесском районе, в селе Маяки, мужчина упал в колодец диаметром 400 миллиметров, на глубину ~15-18 метров. Спасательная операция продолжалась 6 часов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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На месте было привлечено 7 единиц техники и 24 спасателей, работавших в течение 6 часов, чтобы вытащить мужчину из колодца. Бензопилой они расчистили дорогу к колодцу, а экскаваторы и передний погрузчик помогали раскапывать трубу.

Подъемным краном были снабжены работы по фиксации бетонных стеновых колец. Работу значительно усложнял маленький диаметр трубы колодца.

Несмотря на все усилия спасателей, пострадавший гражданин погиб. Причины трагедии выясняются.

Напомним, недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Березовском районе Одесской области. К сожалению, на месте происшествия нашли тело погибшего хозяина дома.

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