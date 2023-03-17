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Пожежа в Одеській області призвела до загибелі людини

17 березня 2023 16:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чотири вогнеборці гасили полум’я
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, до Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Березівському районі Одеської області. На жаль на місті події знайшли тіло загиблого господаря будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

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Ліквідація пожежі

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено загоряння літньої кухні на території приватного житлового будинку. О 13:02 пожежа була локалізована та о 13:12 - ліквідована, на загальній площі ~ 50 м².

пожежа в Одеській області 17 березня

пожежа в Одеській області 17 березня

На місці виникнення пожежі було виявлено тіло загиблого господаря будинку, громадянина 1962 року народження.Причина пожежі, збиток та деталі, наразі, встановлюються.

Пожежі на Одещині

До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Близько двох годин знадобилось вогнеборцям аби ліквідувати пожежу на площі 60 кв.м. На жаль, рятувальники виявили тіло господаря будинку. 

Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.

Також в селі Демидівка, що на Одещині, сталася смертельна пожежа. На жаль, господар житла загинув. Причина пожежі — необережність під час паління загиблим.

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