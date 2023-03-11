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Остання цигарка: на Одещині чоловік загинув через необережність

11 березня 2023 10:52
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
За добу відбулось три резонансні пожежі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В селі Демидівка, що на Одещині, сталася смертельна пожежа. На жаль, господар житла загинув. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області. 

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Площа пожежі була невелика, втім цього було достатньо, аби забрати життя людини. 

"Пожежа ліквідована самозатуханням. Внаслідок пожежі загинув господар 1978 року народження. Причина пожежі — необережність під час паління загиблим", — йдеться в повідомленні. 

Резонансна пожежа

За минулу добу це була не єдина смертельна пожежа. В місті Кілія, було встановлено загоряння сухої трави та сміття на території приватного домоволодіння. Внаслідок пожежі загинула господарка 1943 року народження. Причина пожежі — встановлюється.

Також Білгород-Дністровські вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку. Близько півтори години знадобилось рятувальникам для повної ліквідації пожежі. Причина пожежі — коротке замкнення електричної мережі. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Пожежі на Одещині

До служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору. Близько двох годин знадобилось вогнеборцям аби ліквідувати пожежу на площі 60 кв.м. На жаль, рятувальники виявили тіло господаря будинку. 

Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Обривистій, що у селищі Котовського. Під час гасіння були виявлені тіла двох осіб, їх особистості встановлюються.

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