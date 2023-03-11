Последняя сигарета: в Одесской области мужчина погиб по неосторожности

За сутки произошло три резонансных пожара

В селе Демидовка Одесской области произошел смертельный пожар. К сожалению, хозяин жилья погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Площадь пожара была небольшая, впрочем, этого было достаточно, чтобы унести жизнь человека.

"Пожар ликвидирован само затуханием. В результате пожара погиб хозяин 1978 года рождения. Причина пожара — неосторожность во время курения погибшим", — говорится в сообщении.

Резонансный пожар

За прошедшие сутки это был не единственный смертельный пожар. В городе Килия было установлено возгорание сухой травы и мусора на территории частного домовладения. В результате пожара погибла хозяйка 1943 года рождения. Причина пожара — устанавливается.

Также Белгород-Днестровские пожарные ликвидировали пожар в жилом доме. По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит крыша одноэтажного жилого дома. Около полутора часов понадобилось спасателям для полной ликвидации пожара. Причина пожара — короткое замыкание электрической сети. Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Пожары в Одесской области

В службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Около двух часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать пожар на площади 60 кв.м. К сожалению, спасатели обнаружили тело хозяина дома.

Недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.