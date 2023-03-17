Пожар в Одесской области привел к гибели человека
Сегодня в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в Березовском районе Одесской области. К сожалению, на городе происшествия нашли тело погибшего хозяина дома.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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Ликвидация пожара
По прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание летней кухни на территории частного жилого дома. В 13:02 пожар был локализован и в 13:12 — ликвидирован, на общей площади примерно 50 кв.м.
На месте возникновения пожара было обнаружено тело погибшего хозяина дома, гражданина 1962 года рождения. Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются.
Пожары в Одесской области
В службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Около двух часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать пожар на площади 60 кв.м. К сожалению, спасатели обнаружили тело хозяина дома.
Недавно в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Обрывистой в поселке Котовского. Во время тушения были обнаружены тела двух человек, их личности устанавливаются.
Также в селе Демидовка Одесской области произошел смертельный пожар. К сожалению, хозяин жилья погиб. Причина пожара — неосторожность во время курения погибшим.