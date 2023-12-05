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Рятувальники Одещини отримали снігоочисну техніку — деталі

5 грудня 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Рятувальники Одещини отримали снігоочисну техніку — деталі
Спецтехніка, яку отримали рятувальники. Фото: ДСНС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Арсенал надзвичайників Одеської області поповнився новою технікою. Наразі відомо, що ДСНСники регіону отримали 2 снігоболотоходи для ліквідації наслідків негоди. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

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За інформацією рятувальників, техніку вони отримали від колег у Миколаївській та Херсонській областях.

"Ця техніка буде ефективною під час таких негод, яка нещодавно пройшла Одеським регіоном. Дякуємо за підтримку. В єдності наша сила!" — йдеться у повідомленні відомства. 

Що відомо про снігоболотохід "Богун"

Снігоболотохід "Богун" — український рятувальний автомобіль підвищеної прохідності з колісною формулою 4x4. Його можна використовувати для ліквідації надзвичайних ситуацій та порятунку людей у снігових заметах, на сипучих ґрунтах і водних перешкодах. Активно використовується українськими військовими для рятувальних, логістичних та евакуаційних робіт.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні не тішить теплом, а далі випробовує  українців морозами. Так, Київській, Рівненській, Львівській та іншим слід готуватися до температури повітря в -10 °C, а в Волинській може бути ще холодніше — до -14 °C. Також синоптики попереджають сьогодні про сніголавинну небезпеку. 

Також ми писали, що синоптики вже оприлюднили прогноз погоди на тиждень в Україні. Так, в Укргідрометцентрі розповіли, яким областям варто очікувати сніг.

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