Спасатели Одесчины получили снегоочистительную технику — детали

Спецтехника, полученная спасателями. Фото: ГСЧС

Арсенал чрезвычайников Одесской области пополнился новой техникой. Пока известно, что ГСЧСники региона получили 2 снегоболотохода для ликвидации последствий непогоды.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области.

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По информации спасателей, технику получили от коллег в Николаевской и Херсонской областях.

"Эта техника будет эффективной во время таких невзгод, которая недавно прошла Одесским регионом. Спасибо за поддержку. В единстве наша сила!" — говорится в сообщении ведомства.

Что известно о снегоболотоходе "Богун"

Снегоболотоход "Богун" — украинский спасательный автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4x4. Его можно использовать для ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасения людей в сугробах, на сыпучих почвах и водных препятствиях. Активно используется украинскими военными для спасательных, логистических и эвакуационных работ.

Напомним, сегодня погода в Украине не радует теплом, а дальше испытывает украинцев морозами. Так, Киевской, Ровенской, Львовской и другим следует готовиться к температуре воздуха в -10 °C, а в Волынской может быть еще холоднее — до -14 °C. Также синоптики предупреждают сегодня о снеголавинной опасности.

Также мы писали, что синоптики уже обнародовали прогноз погоды на неделю в Украине. Так, в Укргидрометцентре рассказали, каким областям следует ожидать снег.