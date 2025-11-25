ДСНС Одеси встановила рекорд із здачі крові

Надзвичайники Одеси після донації. Фото: Новини.LIVE

ДСНС Одещини провела акцію здачі крові, у якій взяли участь понад 40 рятувальників. Багато з них — постійні донори, але є і ті, хто здає кров вперше. Кожен розуміє, що така ініціатива рятує життя, особливо під час війни. Акція проходила прямо у головному управлінні.

Про це повідомили журналісти Новини.LIVE з місця події.

Реклама

Читайте також:

Донорство крові

Рятувальники Одеси вже давно роблять донорство частиною своєї роботи. Багато хто здає кров кілька разів на рік, а новачки долучаються вперше. "Корпоративний день" робить процес зручним: станція переливання приїжджає до ДСНС, і люди не відриваються від роботи. Це стимулює ще більше співробітників робити добру справу.

"Цього року ми побили всі рекорди. Рятувальники здають кров приблизно 4–5 разів на рік, і все більше нових людей долучаються. Це вже стало звичкою: кожен розуміє, що кров рятує життя", — зазначила Марина Аверіна, речниця ДСНС в Одеській області.

Речниця ДСНС Марина Аверіна. Фото: Новини.LIVE

Медсестра бере кров у рятувальника. Фото: Новини.LIVE

Що кажуть надзвичайники

Для піротехніка Максима Подьячева донорство — це спосіб зробити реальну користь людям. Він уявляє тих, кому може допомогти його кров, і вважає, що ця дія не менш важлива, ніж його робота у рятувальній службі.

"Комусь ця кров потрібна, а для нас це шанс врятувати чиєсь життя. Я уявляю людей, яким допомагає наша кров, і розумію, наскільки це важливо", — пояснив Максим Подьячев.

Піротехнік Максим під час донації. Фото: Новини.LIVE

Співробітниця ДСНС з медпрацівницею. Фото: Новини.LIVE

Начальник сектору РХБЗ Володимир акцентує на важливості свідомого внеску кожного співробітника. Навіть під час робочого дня можна зробити значний вклад у порятунок життя інших.

"Сьогодні я вирішив долучитися, бо це правильно. У наш час війни кров — життєво необхідний ресурс, і кожен має робити свій внесок. Донорство переноситься добре, і я вже не вперше здаю кров", — сказав Володимир.

Начальник сектору Володимир. Фото: Новини.LIVE

Рука рятувальниці під час здачі крові. Фото: Новини.LIVE

Завдяки організації "Корпоративного дня" рятувальники здають кров без зайвих перешкод. Людина приходить на роботу, здає кров і продовжує свої обов’язки, що робить акцію регулярною і ефективною.

Надзвичайниця під час донації. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як контролювати рівень цукру у крові. Також ми писали, що педіатри Одеси навчилися перевіряти зір.