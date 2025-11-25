Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Спасатели Одессы показали, как спасают жизни вне вызовов

Спасатели Одессы показали, как спасают жизни вне вызовов

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 12:53
обновлено: 12:49
ГСЧС Одессы установила рекорд по сдаче крови
Чрезвычайники Одессы после донации. Фото: Новини.LIVE

ГСЧС Одесской области провела акцию сдачи крови, в которой приняли участие более 40 спасателей. Многие из них — постоянные доноры, но есть и те, кто сдает кровь впервые. Каждый понимает, что такая инициатива спасает жизни, особенно во время войны. Акция проходила прямо в главном управлении.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места события.

Реклама
Читайте также:

Донорство крови

Спасатели Одессы уже давно делают донорство частью своей работы. Многие сдают кровь несколько раз в год, а новички приобщаются впервые. "Корпоративный день" делает процесс удобным: станция переливания приезжает в ГСЧС, и люди не отрываются от работы. Это стимулирует еще больше сотрудников делать доброе дело.

"В этом году мы побили все рекорды. Спасатели сдают кровь примерно 4-5 раз в год, и все больше новых людей присоединяются. Это уже вошло в привычку: каждый понимает, что кровь спасает жизни", — отметила Марина Аверина, пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области.

Рятувальники Одещини стали донорами крові
Пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина. Фото: Новини.LIVE
Рятувальники Одещини стали донорами крові
Медсестра берет кровь у спасателя. Фото: Новини.LIVE

Что говорят чрезвычайники

Для пиротехника Максима Подьячева донорство — это способ сделать реальную пользу людям. Он представляет тех, кому может помочь его кровь, и считает, что это действие не менее важно, чем его работа в спасательной службе.

"Кому-то эта кровь нужна, а для нас это шанс спасти чью-то жизнь. Я представляю людей, которым помогает наша кровь, и понимаю, насколько это важно", — пояснил Максим Подьячев.

Рятувальники Одещини стали донорами крові
Пиротехник Максим во время донации. Фото: Новини.LIVE
Рятувальники Одещини стали донорами крові
Сотрудница ГСЧС с медработницей. Фото: Новини.LIVE

Начальник сектора РХБЗ Владимир акцентирует на важности сознательного вклада каждого сотрудника. Даже во время рабочего дня можно сделать значительный вклад в спасение жизни других.

"Сегодня я решил присоединиться, потому что это правильно. В наше время войны кровь — жизненно необходимый ресурс, и каждый должен вносить свой вклад. Донорство переносится хорошо, и я уже не впервые сдаю кровь", — сказал Владимир.

Рятувальники Одещини стали донорами крові
Начальник сектора Владимир. Фото: Новини.LIVE
Рятувальники Одещини стали донорами крові
Рука спасательницы во время сдачи крови. Фото: Новини.LIVE

Благодаря организации "Корпоративного дня" спасатели сдают кровь без лишних препятствий. Человек приходит на работу, сдает кровь и продолжает свои обязанности, что делает акцию регулярной и эффективной.

Рятувальники Одещини стали донорами крові
Чрезвычайница во время донации. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, как контролировать уровень сахара в крови. Также мы писали, что педиатры Одессы научились проверять зрение.

Одесса Одесская область Новости Одессы донор донор крови ГСНС
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации