ГСЧС Одессы установила рекорд по сдаче крови

Чрезвычайники Одессы после донации. Фото: Новини.LIVE

ГСЧС Одесской области провела акцию сдачи крови, в которой приняли участие более 40 спасателей. Многие из них — постоянные доноры, но есть и те, кто сдает кровь впервые. Каждый понимает, что такая инициатива спасает жизни, особенно во время войны. Акция проходила прямо в главном управлении.

Об этом сообщили журналисты Новини.LIVE с места события.

Реклама

Читайте также:

Донорство крови

Спасатели Одессы уже давно делают донорство частью своей работы. Многие сдают кровь несколько раз в год, а новички приобщаются впервые. "Корпоративный день" делает процесс удобным: станция переливания приезжает в ГСЧС, и люди не отрываются от работы. Это стимулирует еще больше сотрудников делать доброе дело.

"В этом году мы побили все рекорды. Спасатели сдают кровь примерно 4-5 раз в год, и все больше новых людей присоединяются. Это уже вошло в привычку: каждый понимает, что кровь спасает жизни", — отметила Марина Аверина, пресс-секретарь ГСЧС в Одесской области.

Пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина. Фото: Новини.LIVE

Медсестра берет кровь у спасателя. Фото: Новини.LIVE

Что говорят чрезвычайники

Для пиротехника Максима Подьячева донорство — это способ сделать реальную пользу людям. Он представляет тех, кому может помочь его кровь, и считает, что это действие не менее важно, чем его работа в спасательной службе.

"Кому-то эта кровь нужна, а для нас это шанс спасти чью-то жизнь. Я представляю людей, которым помогает наша кровь, и понимаю, насколько это важно", — пояснил Максим Подьячев.

Пиротехник Максим во время донации. Фото: Новини.LIVE

Сотрудница ГСЧС с медработницей. Фото: Новини.LIVE

Начальник сектора РХБЗ Владимир акцентирует на важности сознательного вклада каждого сотрудника. Даже во время рабочего дня можно сделать значительный вклад в спасение жизни других.

"Сегодня я решил присоединиться, потому что это правильно. В наше время войны кровь — жизненно необходимый ресурс, и каждый должен вносить свой вклад. Донорство переносится хорошо, и я уже не впервые сдаю кровь", — сказал Владимир.

Начальник сектора Владимир. Фото: Новини.LIVE

Рука спасательницы во время сдачи крови. Фото: Новини.LIVE

Благодаря организации "Корпоративного дня" спасатели сдают кровь без лишних препятствий. Человек приходит на работу, сдает кровь и продолжает свои обязанности, что делает акцию регулярной и эффективной.

Чрезвычайница во время донации. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали о том, как контролировать уровень сахара в крови. Также мы писали, что педиатры Одессы научились проверять зрение.