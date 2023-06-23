Рятувальники з Одеси та Великої Британії обмінялись досвідом

Тренування водолазів. Фото: ДСНС

В рамках проєкту "Опора" міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну", українські рятувальники отримали можливість обміну досвідом з водолазами зі Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії. В Одесі відбулися спільні тренування, спрямовані на оцінку роботи та обмін навичками між командами.

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Під час тренувань, на першому місці був обмін досвідом та взаємна оцінка рівня підготовки рятувальників. Українські водолази мають унікальний досвід, який набули працюючи в умовах війни, і це є цінним джерелом знань для європейських колег. На зустрічі також акцентувалася увага на потребах українських рятувальників у підсиленні та підтримці підрозділів.

Зазначимо, другий рік війни диктує свої умови, і справа навіть не в закритих пляжах чи "зіпсованому" курортному сезоні. Наразі перед українцями на першому місці стоїть безпека. Роботи додалося й у рятувальників, але на допомогу приходить сучасна техніка, у тому числі дрони. Як одеські рятувальники тренуються та підвищують свою майстерність за допомогою передових технологій, бачили журналісти Новини.LIVE.