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Рятувальники з Одеси та Великої Британії обмінялись досвідом

23 червня 2023 15:10
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Анна Мурадова
Редактор
Рятувальники з Одеси та Великої Британії обмінялись досвідом
Тренування водолазів. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В рамках проєкту "Опора" міжнародного фонду "Партнерство за сильну Україну", українські рятувальники отримали можливість обміну досвідом з водолазами зі Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії. В Одесі відбулися спільні тренування, спрямовані на оцінку роботи та обмін навичками між командами. 

Про це повідомляє ДСНС в Одеській області.

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Занурення водолаза. Фото: ДСНС
Занурення водолаза. Фото: ДСНС

Під час тренувань, на першому місці був обмін досвідом та взаємна оцінка рівня підготовки рятувальників. Українські водолази мають унікальний досвід, який набули працюючи в умовах війни, і це є цінним джерелом знань для європейських колег. На зустрічі також акцентувалася увага на потребах українських рятувальників у підсиленні та підтримці підрозділів.

Зазначимо, другий рік війни диктує свої умови, і справа навіть не в закритих пляжах чи "зіпсованому" курортному сезоні. Наразі перед українцями на першому місці стоїть безпека. Роботи додалося й у рятувальників, але на допомогу приходить сучасна техніка, у тому числі дрони. Як одеські рятувальники тренуються та підвищують свою майстерність за допомогою передових технологій, бачили журналісти Новини.LIVE.

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