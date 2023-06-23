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Спасатели из Одессы и Великобритании обменялись опытом

23 июня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Спасатели из Одессы и Великобритании обменялись опытом
Тренировка водолазов. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В рамках проекта "Опора" международного фонда "Партнерство за сильную Украину" украинские спасатели получили возможность обмена опытом с водолазами из Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. В Одессе прошли совместные тренировки, направленные на оценку работы и обмен навыками между командами.

Об этом сообщает ГСЧС в Одесской области.

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Погружение водолаза. Фото: ГСЧС
Погружение водолаза. Фото: ГСЧС

Во время тренировок на первом месте был обмен опытом и взаимная оценка уровня подготовки спасателей. Украинские водолазы имеют уникальный опыт, который приобрели работая в условиях войны, и это ценный источник знаний для европейских коллег. На встрече также акцентировалось внимание на потребностях украинских спасателей в усилении и поддержке подразделений.

Отметим, второй год войны диктует свои условия, и дело даже не в закрытых пляжах или "испорченном" курортном сезоне. Пока перед украинцами на первом месте стоит безопасность. Работы прибавилось и у спасателей, но на помощь приходит современная техника, в том числе дроны. Как одесские спасатели, тренируются и повышают свое мастерство с помощью передовых технологий, видели журналисты Новини.LIVE.

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