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Рибалка Соня замість Катерини ІІ: в Одесі встановили новий пам’ятник

1 квітня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеситам сподобалась скульптурна композиція
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Замість скандального пам’ятника Катерині ІІ в Одесі встановили пам’ятник справжній одеситці… чи могли встановити. Одеський фотограф створив колаж, де встановив на Катерининській площі рибалку Соню. 

Фото Борис Гройсман опублікував у себе на сторінці в facebook.

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Колаж швидко розлетівся мережею, та отримав чимало позитивних відгуків. Фото спеціально було підготовлено до дня Сміху. 

рибалка Соня

Більше про рибалку Соню

Легенда про одеську рибалку Соню починається з далекого 1950-х років. Сама Сона була народжена в рибальській родині та змалку знайомилась із морем та його жителями.

Одного разу, коли Соні було лише 16 років, вона разом з батьком вийшла на риболовлю на човні. Нещасний випадок стався, коли їх човен перекинувся, а їх обох потягло в глибини моря. Соня довго боролася за своє життя, поки не дісталася до берега. Цей день став для неї переломним, він дав їй велику силу та волю до життя.

З того часу Сона почала проводити на морі все більше часу, їздити на велику риболовлю та навчатися від інших рибалок. Зараз вона вже майже 80-річна і відома в місті як легенда рибальства. Саме вона заснувала одне з найвідоміших рибальських кооперативів Одеси.

Можливо цей першоквітневий жарт після великого розголосу та вподобань одеситів перетвориться в ідею на майбутнє. Й тепер доведеться обирати між появою фонтану на площі чи пам’ятника рибалки Соні.

Попри все одесити продовжують насолоджуватись життям. На вулиці міста вийшла комік-група "Маски", які разом з одеситами влаштували справжню святкову ходу. Кореспонденти Новини.LIVE долучились до святкувань ювілейної Гуморини.

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