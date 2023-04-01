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Рыбалка Соня вместо Екатерины ІІ: в Одессе установили новый памятник

1 апреля 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесситам понравилась скульптурная композиция
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вместо скандального памятника Екатерине II в Одессе установили памятник настоящей одесситке… могли установить. Одесский фотограф создал коллаж, где установил на Екатерининской площади рыбалку Соню.

Фото Борис Гройсман опубликовал у себя на странице в Facebook.

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Коллаж быстро разлетелся по сети, и получил немало положительных отзывов. Фото специально было подготовлено ко дню Смеха.

рыбалка Соня

Больше о рыбалке Соню

Легенда об одесской рыбалке Соне начинается с далекого 1950-х годов. Сама Соня была рождена в рыбацкой семье и с детства знакомилась с морем и его жителями.

Однажды, когда Соне было всего 16 лет, она вместе с отцом вышла на рыбалку на лодке. Несчастный случай произошел, когда их лодка опрокинулась, а их обоих потянуло в глубины моря. Соня долго боролась за свою жизнь, пока не добралась до берега. Этот день стал для нее переломным, он дал ей огромную силу и волю к жизни.

С этого времени Соня начала проводить на море все больше времени, ездить на большую рыбалку и учиться от других рыболовов. Сейчас она уже почти 80-летняя и известна в городе как легенда рыболовства. Именно он основал один из самых известных рыболовных кооперативов Одессы.

Возможно, эта первоапрельская шутка после большой огласки и предпочтений одесситов превратится в идею в будущее. И теперь придется выбирать между появлением фонтана на площади или памятника рыбака Сони.

Несмотря на все одесситы продолжают наслаждаться жизнью. На улицы города вышла комик-группа "Маски", которые вместе с одесситами устроили настоящее праздничное шествие. Корреспонденты Новини.LIVE присоединились к празднованию юбилейной Юморины.

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