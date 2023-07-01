Річниця трагедії у Сергіївці на Одещині

Курортне селище на Одещині. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 липня, річниця трагічної події у Сергіївці, коли росіяни атакували з моря цивільні об'єкти. В результаті ракетного удару загинули люди.

Про це повідомляє пресслужба Сергіїївскої ОТГ.

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1 липня о 0:20 росіяни завдали ракетних ударів по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у курортному селищі Сергіївка Одеської області. За даними ОК "Південь", три ракети Х-22 випустили із літака ТУ-22 з напрямку Чорного моря.

За заявою ДСНС, будинок повністю пошкоджений з одного боку, знищені плити на поверхах. Загалом в дев'ятиповерхівці мешкали 150-160 людей.

Обстріл курортного селища в Одеській області розслідують за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Будь-які військові об’єкти на вказаній території відсутні, підкреслили в прокуратурі.

Унаслідок ракетного влучання по Сергіївці Білгород-Дністровського району 1 липня загинули 16 осіб у багатоповерхівці. Ворожа ракета вбила ще п'ятеро людей на базі відпочинку. Одна людина померла у лікарні через декілька днів після трагедії.

Зазначимо, що зараз біля місця удару по багатоповерховому будинку облаштовують Алею пам’яті до річниці трагедії.

А про те як зараз живе та відбудовується курортне селище читайте у нашому матеріалі.