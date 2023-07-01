Годовщина трагедии в Сергеевке Одесской области

Курортный поселок в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 июля, годовщина трагического события в Сергеевке, когда россияне атаковали с моря гражданские объекты. В результате ракетного удара погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба Сергеевской ОТГ.

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Что известно о ракетном ударе

1 июля в 0:20 россияне нанесли ракетные удары по девятиэтажке и базам отдыха в курортном поселке Сергеевка Одесской области. По данным ОК "Юг", три ракеты Х-22 выпустили из самолета ТУ-22 по направлению к Черному морю.

По заявлению ГСЧС, здание полностью повреждено с одной стороны, уничтожены плиты на этажах. Всего в девятиэтажке проживало 150-160 человек.

Обстрел курортного поселка в Одесской области расследуют по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют, подчеркнули в прокуратуре.

В результате ракетного попадания по Сергеевке Белгород-Днестровского района 1 июля погибли 16 человек в многоэтажке. Вражеская ракета убила еще пять человек на базе отдыха. Один человек скончался в больнице спустя несколько дней после трагедии.

Отметим, что сейчас у места удара по многоэтажному дому обустраивают Аллею памяти к годовщине трагедии.

А о том, как сейчас, живет и отстраивается курортный поселок читайте в нашем материале.