Годовщина трагедии в Сергеевке Одесской области

Годовщина ракетного удара на Одесчине: как восстанавливается Сергеевка
Сегодня, 1 июля, годовщина трагического события в Сергеевке, когда россияне атаковали с моря гражданские объекты. В результате ракетного удара погибли люди.
Об этом сообщает пресс-служба Сергеевской ОТГ.
Что известно о ракетном ударе
1 июля в 0:20 россияне нанесли ракетные удары по девятиэтажке и базам отдыха в курортном поселке Сергеевка Одесской области. По данным ОК "Юг", три ракеты Х-22 выпустили из самолета ТУ-22 по направлению к Черному морю.
По заявлению ГСЧС, здание полностью повреждено с одной стороны, уничтожены плиты на этажах. Всего в девятиэтажке проживало 150-160 человек.
Обстрел курортного поселка в Одесской области расследуют по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют, подчеркнули в прокуратуре.
В результате ракетного попадания по Сергеевке Белгород-Днестровского района 1 июля погибли 16 человек в многоэтажке. Вражеская ракета убила еще пять человек на базе отдыха. Один человек скончался в больнице спустя несколько дней после трагедии.
Отметим, что сейчас у места удара по многоэтажному дому обустраивают Аллею памяти к годовщине трагедии.
А о том, как сейчас, живет и отстраивается курортный поселок читайте в нашем материале.