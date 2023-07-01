Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Годовщина ракетного удара на Одесчине: как восстанавливается Сергеевка arrow

Годовщина ракетного удара на Одесчине: как восстанавливается Сергеевка

1 июля 2023 12:25
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Годовщина трагедии в Сергеевке Одесской области
Курортный поселок в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 1 июля, годовщина трагического события в Сергеевке, когда россияне атаковали с моря гражданские объекты. В результате ракетного удара погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба Сергеевской ОТГ.

Читайте также:

Что известно о ракетном ударе

1 июля в 0:20 россияне нанесли ракетные удары по девятиэтажке и базам отдыха в курортном поселке Сергеевка Одесской области. По данным ОК "Юг", три ракеты Х-22 выпустили из самолета ТУ-22 по направлению к Черному морю.

По заявлению ГСЧС, здание полностью повреждено с одной стороны, уничтожены плиты на этажах. Всего в девятиэтажке проживало 150-160 человек.

Обстрел курортного поселка в Одесской области расследуют по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Какие-либо военные объекты на указанной территории отсутствуют, подчеркнули в прокуратуре.

В результате ракетного попадания по Сергеевке Белгород-Днестровского района 1 июля погибли 16 человек в многоэтажке. Вражеская ракета убила еще пять человек на базе отдыха. Один человек скончался в больнице спустя несколько дней после трагедии.

Отметим, что сейчас у места удара по многоэтажному дому обустраивают Аллею памяти к годовщине трагедии.

А о том, как сейчас, живет и отстраивается курортный поселок читайте в нашем материале.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз