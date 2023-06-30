Селище Сергіївка після ракетного удару рік тому

Відновлений після обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE

134 роки тому в 120 км південніше від Одеси, на березі Будацького лиману, з'явилися перші 15 домогосподарств. Так почало формуватися поселення Сергіївка.

До початку повномасштабного вторгнення це невеличке селище, в якому проживає 1500 людей, було всесвітньо відомою здравницею. Тут санаторії, дитячі табори, бази відпочинку, заклади оздоровлення.

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Сергіївка приймала туристів зі всього світу. Втім, 1 липня минулого року окупанти вирішили, так би мовити, "демілітаризувати" мирне населення та підступно вдарили вночі по житлових будинках та закладах відпочинку. Як результат — десятки загиблих та поранених.

Журналісти Новини.LIVE навідалися до Сергіївки, аби з'ясувати, як нині живе курортне селище, що вже понад рік потерпає від ворожих обстрілів, та коли мешканці зруйнованої багатоповерхівки зможуть повернутися до своїх осель. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

Удар зненацька

Катерина все своє свідоме життя мешкає у Сергіївці. Тут, каже жінка, завжди було тихо і спокійно: поруч лиман, море та золоті піщані пляжі для відпочинку. Втім, із початком війни, все це під табу. Нині єдине, про що мріє родина Катерини ,— повернутися до своєї оселі, в яку минулого року поцілила ворожа ракета.

Катерина разом із сином Володимиром. Фото: Новини.LIVE

"У момент обстрілу я перебувала на балконі. Спочатку почула вибух і подумала, що це десь вибухнув газовий балон, хотіла подивитися, де це сталося, і в цей момент мене ударною хвилею відкинуло на кухню. Навіть не знаю як, але у шоковому стані я схопила дітей, які в цей час мирно спали, та намагалася їх евакуювати із завалів, які вже були у квартирі", — згадує події тієї трагічної ночі Катерина.

Катерина розповідає про ракетний удар. Фото: Новини.LIVE

Далі на родину жінки очікувало довге лікування та реабілітація. Сьогодні вони майже повністю відновилися після пережитого. Найбільше, про що мріє Катерина, — взяти до рук автомат і "демілітаризувати" ворога, щоб кожен окупант відчув на собі їх так зване "звільнення".

Відновлення багатоповерхівки

Сьогодні про торішній ракетний удар нагадує лише зовнішній вигляд дев’ятиповерхівки. Вже незабаром завершувати її відбудову буде Агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Розчищення території довкола будинку. Фото: Новини.LIVE

Нині у всіх квартирах вже стоять нові вікна, будівельники встановили перекриття між поверхами та всередині осель. Сьогодні енергетики ще розводять мережі електропостачання.

Відновлений будинок. Фото: Новини.LIVE

Олександр Дукач. Фото: Новини.LIVE

"Наразі будівельники вже завершують перший етап відновлення дев'ятиповерхівки, який здійснювала Сергіївська селищна рада. Починаючи з середини липня ремонтні роботи будуть проводити на замовлення новоствореного Агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Вже до кінця поточного року відремонтований будинок планують здати в експлуатацію. Загалом на його відновлення з обласного бюджету необхідно 86 млн грн", — розповідає заступник голови Сергіївської селищної ради Олександр Дукач.

Відновлені перегородки. Фото: Новини.LIVE

Відновлені стіни та нові вікна. Фото: Новини.LIVE

Ракетний удар по базі відпочинку

Окрім дев’ятиповерхівки тієї ночі в Сергіївці була зруйнована і база відпочинку, яка розташована недалеко від будинку. В результаті ракетного удару четверо осіб загинули. Сьогодні про наслідки торішньої атаки нагадують лише гори будівельного сміття.

Зруйнована база відпочинку. Фото: Новини.LIVE

Анатолій Чередниченко. Фото: Новини.LIVE

"Наразі територія бази відпочинку повністю огороджена та закрита. Як тільки у її власників з’явиться фінансова можливість, вони повністю розберуть завали та наведуть лад на цій ділянці. Загалом, три масштабних ракетних удари наробили в нашій громаді багато біди та додали роботи. Сьогодні ми практично відновили пошкоджений будинок, зробили багато, але могли ще більше. Нині треба терміново змінювати законодавство в частині відновлення пошкодженого майна, бо одна справа будувати з нуля, а зовсім інша — відновлювати після ракетного удару. В проектно-кошторисній документації треба весь час вносити зміни, а це затягує процес", — розказав голова Сергіївської селищної ради Анатолій Чередниченко.

Алея пам’яті на місці ракетного удару

Нині біля пошкодженого житлового будинку триває робота. Комунальники із самого рання облаштовують Алею пам’яті до річниці трагедії. Аби вшанувати всіх, хто загинув від ворожої ракети, в селищній раді вирішили розбити біля будинку невеличкий сквер та висадити там квіти. Як символ незламності та продовження життя.

Алея пам'яті. Фото: Новини.LIVE

Вікторія живе по сусідству із будинком, в який влучила торік ракета. В її пам’яті назавжди закарбувалися всі трагічні моменти тієї жахливої ночі. Нині вона старанно висаджує квіти та вірить у те, що після нашої перемоги Сергіївка знову розквітне.

Вікторія — мешканка Сергіївки. Фото: Новини.LIVE

"Українці вже не раз показали, що здатні об'єднуватися навколо спільної мети. Віримо у те, що після нашої перемоги наше селище відновить статус всесвітньо відомої здравниці, а зруйновані окупантами будинки гостинно приймуть своїх мешканців", — резюмувала Вікторія.

В'їзд до селища Сергіївка. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 1 липня 2022 ворожа ракета влучила у житлову багатоповерхівку, повністю зруйнувавши один під'їзд. У будівлі на момент обстрілу проживало до 150 осіб. Російська ракета вразила цокольний поверх та вбила всіх мешканців під'їзду з першого до четвертого поверху. За офіційними даними тоді 21 людина загинула та ще 39 отримали травми різного ступеня важкості. Зі 106 квартир у будинку було зруйновано 96 помешкань.