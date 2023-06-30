Поселок Сергеевка после ракетного удара год спустя

Восстановленный после обстрела дом. Фото: Новини.LIVE

134 года назад в 120 км южнее Одессы, на берегу Будацкого лимана, появились первые 15 домохозяйств. Так начало формироваться поселение Сергеевка.

До начала полномасштабного вторжения этот небольшой поселок, в котором проживает 1500 человек, был всемирно известной здравницей. Здесь санатории, детские лагеря, базы отдыха, заведения оздоровления.

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Сергеевка принимала туристов со всего мира. Впрочем, 1 июля прошлого года оккупанты решили, так сказать, "демилитаризировать" мирное население и коварно ударили ночью по жилым домам и заведениям отдыха. Как результат — десятки погибших и раненых.

Журналисты Новини.LIVE посетили Сергеевку, чтобы увидеть, как ныне живет курортный поселок, который уже больше года страдает от вражеских обстрелов, и когда жители разрушенной многоэтажки смогут вернуться в свои дома. Детальнее читайте в нашем материале.

Удар врасплох

Екатерина всю свою сознательную жизнь живет в Сергеевке. Здесь, говорит женщина, всегда было тихо и спокойно: рядом лиман, море и золотые песчаные пляжи для отдыха. Впрочем, с началом войны все это под табу. Сейчас единственное, о чем мечтает семья Екатерины, — вернуться в свой дом, в который в прошлом году попала вражеская ракета.

Екатерина вместе с сыном Владимиром. Фото: Новини.LIVE

"В момент обстрела я находилась на балконе. Сначала услышала взрыв и подумала, что это где-то взорвался газовый баллон, хотела посмотреть, где это произошло, и в этот момент меня ударной волной отбросило на кухню. Даже не знаю как, но в шоковом состоянии я схватила детей, которые в это время мирно спали, и пыталась их эвакуировать из завалов в квартире", — вспоминает события той трагической ночи Екатерина.

Екатерина рассказывает о ракетном ударе. Фото: Новини.LIVE

Далее семью женщины ожидало длительное лечение и реабилитация. Сегодня они почти полностью восстановились после пережитого. Больше всего, о чем мечтает Екатерина, — взять в руки автомат и "демилитаризировать" врага, чтобы каждый оккупант почувствовал на себе их так называемое "освобождение".

Восстановление многоэтажки

Сегодня о прошлогоднем ракетном ударе напоминает лишь внешний вид девятиэтажки. Уже скоро завершать ее восстановление будет Агентство восстановления и развития инфраструктуры.

Расчистка территории вокруг дома. Фото: Новини.LIVE

Сейчас во всех квартирах уже стоят новые окна, строители установили перекрытие между этажами и внутри жилья. Сегодня энергетики еще разводят сети электроснабжения.

Александр Дукач. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас строители уже завершают первый этап восстановления девятиэтажки, который осуществлял Сергеевский поселковый совет. Начиная с середины июля ремонтные работы будут проводить по заказу Агентства восстановления и развития инфраструктуры. Уже к концу текущего года отремонтированный дом планируют сдать в эксплуатацию. В целом на его восстановление из областного бюджета необходимо 86 млн грн", — рассказывает заместитель председателя Сергеевского поселкового совета Александр Дукач.

Восстановленные перегородки. Фото: Новини.LIVE

Восстановленые стены и новые окна. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по базе отдыха

Кроме девятиэтажки в ту ночь в Сергеевке была разрушена и база отдыха, которая расположена недалеко от дома. В результате ракетного удара четыре человека погибли. Сегодня о последствиях прошлогодней атаки напоминают только горы строительного мусора.

Разрушенная база отдыха. Фото: Новини.LIVE

Анатолий Чередниченко. Фото: Новини.LIVE

"Территория базы отдыха полностью ограждена и закрыта. Как только у ее владельцев появится финансовая возможность, они полностью разберут завалы и наведут порядок на этом участке. В общем, три масштабных ракетных удара наделали в нашей громаде много бед и добавили работы. Сегодня мы практически восстановили поврежденный дом, сделали многое, но могли еще больше. Сейчас нужно срочно менять законодательство в части восстановления поврежденного имущества, потому что одно дело строить с нуля, а совсем другое — восстанавливать после ракетного удара", — рассказал председатель Сергеевского поселкового совета Анатолий Чередниченко.

Аллея памяти на месте ракетного удара

Сейчас возле поврежденного жилого дома идет работа. Коммунальщики с самого утра обустраивают Аллею памяти к годовщине трагедии. Чтобы почтить всех погибших от вражеской ракеты, в поселковом совете решили разбить у дома небольшой сквер и высадить там цветы. Как символ несокрушимости и продления жизни.

Аллея памяти. Фото: Новини.LIVE

Виктория живет по соседству с домом, в который попала в прошлом году ракета. В ее памяти навсегда запечатлелись все трагические моменты той ужасной ночи. Сейчас она усердно высаживает цветы и верит в то, что после нашей победы Сергеевка снова расцветет.

Виктория — жительница Сергеевки. Фото: Новини.LIVE

"Украинцы уже не раз показали, что способны объединяться вокруг общей цели. Верим в то, что после нашей победы поселок Сергеевка восстановит статус всемирно известной здравницы, а разрушенные оккупантами дома гостеприимно примут своих жителей", — резюмировала Виктория.

Въезд в поселок Сергеевка. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 1 июля 2022 года вражеская ракета попала в жилую многоэтажку, полностью разрушив один подъезд. В здании на момент обстрела проживало до 150 человек. Российская ракета поразила цокольный этаж и убила всех жителей с первого до четвертого этажа. По официальным данным, тогда 21 человек погиб и еще 39 получили травмы разной степени тяжести. Из 106 квартир в доме было разрушено 96.