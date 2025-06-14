Річниця ракетного удару по Одесі 14 червня 2023 року

Бізнес-центр "Шевченківський" в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Рівно два тому, Одеса пережила один із найстрашніших обстрілів. Росіяни випустили по місту ракети "Калібр", одна з яких влучила у склад з дитячими товарами, інші пошкодили університет, магазини, заклади харчування й житлові будинки. Внаслідок атаки загинули люди, десятки отримали поранення.

Новини.LIVE сьогодні згадують події тієї страшної ночі.

Реклама

Читайте також:

Атака на Одесу

14 червня 2023 року о 2-й ночі в Одесі пролунали потужні вибухи. Росія випустила по місту чотири високоточні ракети типу "Калібр" з корабля в Чорному морі. Одна з них влучила у склад відомої торгівельної мережі "Таврія В" у Хаджибейському районі. Основний удар прийшовся на відділ, де зберігалися підгузки, дитяче харчування та засоби гігієни. Люди, які працювали поряд, отримали тяжкі поранення.

Наслідки влучання по бізнес-центру в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований бізнес-центр в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Уламки іншої ракети потрапили у центр Одеси. Пошкоджено корпус Одеської політехніки, ресторан McDonald’s, Музей цікавої науки, кав’ярні та крамниці в Приморському районі. Будівля бізнес-центру "Шевченківський" також сильно постраждала. Удар припав на верхні поверхи — зруйновані перекриття та стіни. На щастя, у цей час у приміщенні нікого не було.

Зруйнований ресторан McDonald’s в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вибите скло в ресторані McDonald’s. Фото: Новини.LIVE

У довколишніх житлових будинках вибуховою хвилею повибивало вікна, двері, зірвало меблі. Люди прокинулися від гуркоту скла й ударної хвилі. Загалом внаслідок атаки тоді загинули троє людей, ще 13 отримали травми. Пошуково-рятувальні роботи тривали до 9-ї ранку.

Одеський університет залишився без вікон після удару. Фото: Новини.LIVE

Пізніше, 21 червня, один із постраждалих — чоловік, який працював на складі — помер у лікарні. Ще двох поранених із важкими травмами відправили на лікування до Австрії. У пам’ять про жертв 15 червня 2023 року в Одесі був оголошений день жалоби.

Нагадаємо, цієї ночі Запоріжжя атакували 14 російських "шахедів", зайнялося гуманітарне підприємство, пошкоджено автівки, магазин та зупинку громадського транспорту. Також ми писали, що Володимир Зеленський відзначив державними нагородами українських воїнів, а також передав ордени членам сімей Героїв, які отримали це звання посмертно.