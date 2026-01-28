Річниця обстрілу Київського району Одеси: наслідки атаки РФ

Авто, які згоріли. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 січня, минає рік від масованої нічної атаки РФ по Київському району Одеси. Тоді ударні дрони завдали значних руйнувань цивільній інфраструктурі міста. Постраждали люди, згоріли автомобілі, вибуховою хвилею вибило сотні вікон.

Журналісти Новини.LIVE припадали, що відбувалося в Одесі тієї ночі.

Удар по Одесі

Атака сталася вночі. Російські війська застосували ударні безпілотники типу Shahed. Уламки збитих БпЛА впали на житлові квартали. У Київському районі Одеси було пошкоджено понад 900 вікон у 10 житлових будинках. Вибуховою хвилею вибило скління у чотирьох багатоповерхівках, постраждали й п’ять дачних будинків. В одному з житлових комплексів зруйнувало частини квартир на 18 та 19 поверхах.

Будинок з вибитими вікнами. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена багатоповерхівка. Фото: Новини.LIVE

У дворі одного з будинків загорілися автомобілі — вогонь знищив щонайменше шість машин, загалом було пошкоджено кілька десятків автівок. Також повідомляли про знищення складу із зерном. Внаслідок атаки пошкоджено одну зі шкіл — будівля залишилася без вікон.

Вікно, яке вибило. Фото: Новини.LIVE

Машини на місці удару. Фото: Новини.LIVE

Тієї ночі поранення дістали четверо людей. 91-річного чоловіка госпіталізували, іншим постраждалим медики надали допомогу на місці. Ще одну людину врятували з заблокованої квартири.

Вирва у дворі. Фото: Новини.LIVE

Знищені машини. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Тривогу в Одесі оголосили близько 05:30 ранку. Моніторингові канали повідомляли про загрозу ударних безпілотників. В вже о 05:34 пролунали перші потужні вибухи. О 06:29 стало відомо про те, що було пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Відбій оголосили о 06:30.

Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни другу ніч поспіль атакують Одесу ударними дронами. Також ми писали, що вчора росіяни вдарили по пасажирському вагону у Харкові.