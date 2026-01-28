Видео
Главная Одесса Годовщина удара по спальному району Одессы — как это было

Годовщина удара по спальному району Одессы — как это было

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 10:15
Годовщина обстрела Киевского района Одессы: последствия атаки РФ
Авто, которые сгорели. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 января, исполняется год с массированной ночной атаки РФ по Киевскому району Одессы. Тогда ударные дроны нанесли значительные разрушения гражданской инфраструктуре города. Пострадали люди, сгорели автомобили, взрывной волной выбило сотни окон.

Журналисты Новини.LIVE припадали, что происходило в Одессе той ночью.



Удар по Одессе

Атака произошла ночью. Российские войска применили ударные беспилотники типа Shahed. Обломки сбитых БпЛА упали на жилые кварталы. В Киевском районе Одессы было повреждено более 900 окон в 10 жилых домах. Взрывной волной выбило остекление в четырех многоэтажках, пострадали и пять дачных домов. В одном из жилых комплексов разрушило части квартир на 18 и 19 этажах.

Річниця удару по Одесі
Дом с выбитыми окнами. Фото: Новини.LIVE
Рік після обстрілу по Одесі
Поврежденная многоэтажка. Фото: Новини.LIVE

Во дворе одного из домов загорелись автомобили — огонь уничтожил по меньшей мере шесть машин, всего было повреждено несколько десятков автомобилей. Также сообщалось об уничтожении склада с зерном. В результате атаки повреждена одна из школ — здание осталось без окон.

Рік після обстрілу по Одесі
Окно, которое выбило. Фото: Новини.LIVE
Рік після обстрілу по Одесі
Машины на месте удара. Фото: Новини.LIVE

Той ночью ранения получили четыре человека. 91-летнего мужчину госпитализировали, остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Еще одного человека спасли из заблокированной квартиры.

Річниця удару по Одесі
Воронка во дворе. Фото: Новини.LIVE
Річниця удару по Одесі
Уничтоженные машины. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Тревогу в Одессе объявили около 05:30 утра. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе ударных беспилотников. В уже в 05:34 прозвучали первые мощные взрывы. В 06:29 стало известно о том, что были повреждены жилые дома и автомобили. Отбой объявили в 06:30.

Рік після обстрілу по Одесі
Обломки на улице. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу ударными дронами. Также мы писали, что вчера россияне ударили по пассажирскому вагону в Харькове.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
