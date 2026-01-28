Годовщина обстрела Киевского района Одессы: последствия атаки РФ

Авто, которые сгорели. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 января, исполняется год с массированной ночной атаки РФ по Киевскому району Одессы. Тогда ударные дроны нанесли значительные разрушения гражданской инфраструктуре города. Пострадали люди, сгорели автомобили, взрывной волной выбило сотни окон.

Журналисты Новини.LIVE припадали, что происходило в Одессе той ночью.

Удар по Одессе

Атака произошла ночью. Российские войска применили ударные беспилотники типа Shahed. Обломки сбитых БпЛА упали на жилые кварталы. В Киевском районе Одессы было повреждено более 900 окон в 10 жилых домах. Взрывной волной выбило остекление в четырех многоэтажках, пострадали и пять дачных домов. В одном из жилых комплексов разрушило части квартир на 18 и 19 этажах.

Дом с выбитыми окнами. Фото: Новини.LIVE

Поврежденная многоэтажка. Фото: Новини.LIVE

Во дворе одного из домов загорелись автомобили — огонь уничтожил по меньшей мере шесть машин, всего было повреждено несколько десятков автомобилей. Также сообщалось об уничтожении склада с зерном. В результате атаки повреждена одна из школ — здание осталось без окон.

Окно, которое выбило. Фото: Новини.LIVE

Машины на месте удара. Фото: Новини.LIVE

Той ночью ранения получили четыре человека. 91-летнего мужчину госпитализировали, остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Еще одного человека спасли из заблокированной квартиры.

Воронка во дворе. Фото: Новини.LIVE

Уничтоженные машины. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Тревогу в Одессе объявили около 05:30 утра. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе ударных беспилотников. В уже в 05:34 прозвучали первые мощные взрывы. В 06:29 стало известно о том, что были повреждены жилые дома и автомобили. Отбой объявили в 06:30.

Обломки на улице. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что россияне вторую ночь подряд атакуют Одессу ударными дронами.