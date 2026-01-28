Годовщина обстрела Киевского района Одессы: последствия атаки РФ

Годовщина удара по спальному району Одессы — как это было
Сегодня, 28 января, исполняется год с массированной ночной атаки РФ по Киевскому району Одессы. Тогда ударные дроны нанесли значительные разрушения гражданской инфраструктуре города. Пострадали люди, сгорели автомобили, взрывной волной выбило сотни окон.
Журналисты Новини.LIVE припадали, что происходило в Одессе той ночью.
Удар по Одессе
Атака произошла ночью. Российские войска применили ударные беспилотники типа Shahed. Обломки сбитых БпЛА упали на жилые кварталы. В Киевском районе Одессы было повреждено более 900 окон в 10 жилых домах. Взрывной волной выбило остекление в четырех многоэтажках, пострадали и пять дачных домов. В одном из жилых комплексов разрушило части квартир на 18 и 19 этажах.
Во дворе одного из домов загорелись автомобили — огонь уничтожил по меньшей мере шесть машин, всего было повреждено несколько десятков автомобилей. Также сообщалось об уничтожении склада с зерном. В результате атаки повреждена одна из школ — здание осталось без окон.
Той ночью ранения получили четыре человека. 91-летнего мужчину госпитализировали, остальным пострадавшим медики оказали помощь на месте. Еще одного человека спасли из заблокированной квартиры.
Что известно об атаке
Тревогу в Одессе объявили около 05:30 утра. Мониторинговые каналы сообщали об угрозе ударных беспилотников. В уже в 05:34 прозвучали первые мощные взрывы. В 06:29 стало известно о том, что были повреждены жилые дома и автомобили. Отбой объявили в 06:30.
