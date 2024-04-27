Римський легіон на Дерибасівській — в Одесі пройшла традиційна Пасхальна Реконструкція

Пасхальна Реконструкція в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Бій римських легіонерів, таємна вечеря апостолів, події Страсної п’ятниці в Єрусалимі та суд Пілата — в Одесі пройшла "Пасхальна Реконструкція". Театралізоване дійство вдесяте відбулося на вулиці Дерибасівській.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

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Пасхальна реконструкція

Зазначимо, що це перша повна реконструкція з початку повномасштабної війни. Сьогодні, 27 квітня її проводили в перерві між сигналами повітряної тривоги та під звуки вибухів, адже ворог намагається розвідувати ситуацію в регіоні.

"Ми хочемо нагадати, що Одеса — це стародавнє, античне місто. Воно стояло тоді, і вистоїть зараз", — каже голова комісії культури, спорту та європейської інтеграції молодіжної ради Анна Березіна.

Голова комісії культури, спорту та європейської інтеграції молодіжної ради Анна Березіна. Фото: Новини.LIVE

Чоловіки в образі римських легіонерів в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Перша "Великодня реконструкція" відбулася 10 років тому. Організатор дійства тоді як і зараз — благодійний фонд "Добрий Самарянин". В дійстві взяли участь понад 300 людей.

"Режисери, сценаристи та актори, що виконують основні ролі Великодньої Реконструкції, є віруючими людьми. Весь сюжет останніх днів життя Ісуса Христа перед Голгофою описаний у Новому Заповіті Біблії та став основою сценарію заходу", — йдеться на сайті фонду.

Повідомлення про костюми. Фото: скриншот

Дівчата співають. Фото: Новини.LIVE

Історичні костюми були пошиті за старовинними зразками на основі іконографії з використанням крою одягу I століття. Швачки користувалися консультаціями реконструкторів та костюмерів. Кожен костюм виконаний з натуральних тканин: шерсть, льон, домоткана тканина.

Хода на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Чоловік в образі Ісуса Христа. Фото: Новини.LIVE

Розп’яття Христа

Почалася реконструкція з показу античної моди, а закінчилася, як завжди, сюжетом з Біблії – розп’яття Христа. Вона завершує Страсті Христові та передує похованню та Воскресінню Христовому. Згідно з Біблією Ісус Христос викупив перворідний гріх Адама та відкрив шлях до Бога.

Реконструкція сцени з життя Ісуса Христа. Фото: Новини.LIVE

Люди фотографуються з авторами Пасхальної Реконструкції. Фото: Новини.LIV

Нагадаємо, на Думській площі відкрили тимчасову експозицію спільного артпроєкту митців з Одеси та Італії. Він має назву "ПРОЗРІННЯ" або "EPIPHANY" — це скульптурна композиція архітектора Михайла Реви, яка надалі буде представлена на Венеційському Бієнале.