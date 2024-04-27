Римский легион на Дерибасовской — в Одессе прошла традиционная Пасхальная Реконструкция

Пасхальная реконструкция в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Бой римских легионеров, тайный ужин апостолов, события Страстной пятницы в Иерусалиме и суд Пилата - в Одессе прошла "Пасхальная Реконструкция". Театрализованное действо в десятый раз состоялось на улице Дерибасовской.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

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Пасхальная реконструкция

Это первая полная реконструкция с начала полномасштабной войны. Сегодня, 27 апреля, ее проводили в перерыве между сигналами воздушной тревоги и под звуки взрывов, ведь враг пытается разведывать ситуацию в регионе.

"Мы хотим напомнить, что Одесса — это древний, античный город. Он стоял тогда, и выстоит сейчас", — говорит глава комиссии культуры, спорта и европейской интеграции молодежного совета Анна Березина.

Глава комиссии культуры, спорта и европейской интеграции молодежного совета Анна Березина. Фото: Новини.LIVE

Мужчины в образе римских легионеров в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Первая "Пасхальная реконструкция" прошла 10 лет назад. Организатор действа, как и сейчас, — благотворительный фонд "Добрый Самарянин". В действе приняли участие более 300 человек.

"Режиссеры, сценаристы и актеры, исполняющие основные роли Пасхальной Реконструкции, являются верующими людьми. Весь сюжет последних дней жизни Иисуса Христа перед Голгофой описан в Новом Завете Библии и стал основой сценария мероприятия", — говорится на сайте фонда.

Сообщения о костюмах. Фото: скриншот

Девушки поют. Фото: Новини.LIVE

Исторические костюмы были сшиты по старинным образцам на основе иконографии с использованием кроя одежды I века. Швеи пользовались консультациями реконструкторов и костюмеров. Каждый костюм выполнен из натуральных тканей: шерсть, лен, домотканая ткань.

Шествие на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Человек в образе Иисуса Христа. Фото: Новини.LIVE

Распятие Христа

Началась реконструкция с показа античной моды, а закончилась, как обычно, сюжетом из Библии — распятие Христа. Она завершает Страсти Христовы и предшествует погребению и Воскресению Христову. Согласно Библии, Иисус Христос выкупил первородный грех Адама и открыл путь к Богу.

Реконструкция сцены из жизни Иисуса Христа. Фото: Новини.LIVE

Люди фотографируются с авторами Пасхальной реконструкции. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на Думской площади открыли временную экспозицию совместного артпроекта художников из Одессы и Италии. Он называется "ПРОЗРЕНИЕ" или "EPIPHANY" — это скульптурная композиция архитектора Михаила Ревы, которая в дальнейшем будет представлена на Венецийском Биеннале.