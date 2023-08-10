Рівень безробіття: на Одещині 8 тисяч людей планують працевлаштуватись

Людина в офісі. Фото: pixabay

Станом на 1 січня 2023 року, кількість безробітних у порівнянні з попереднім роком зменшилась на 36,0%, складаючи приблизно 8,1 тис. осіб. З них 71,6% — жінки, 22,6% — молодь віком до 35 років, та 14,3% — особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння в пошуку роботи.

Про це йдеться у "Програмі соціально-економічного та культурного розвитку Одеської області на 2023 рік та основні напрями розвитку на 2024-2025 роки".

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На початок 2023 року було доступно понад 0,8 тисячі вакансій. З загальної кількості вакансій, 55,5% припадають на робочі позиції, а 34,2% – на службовців. Крім того, 3 тисячі безробітних навчались на направленнях центрів зайнятості. Рівень працевлаштування після закінчення професійного навчання становив 72,8%.

Допомога безробітним

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Нагадаємо, Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку праці професії.

Також ми писали, що на українському ринку праці пришвидшується динаміка зростання заробітної плати. У деяких регіонах — особливо відчутно. В яких регіонах найбільше платять — читайте в матеріалі.