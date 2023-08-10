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Уровень безработицы: в Одесской области 8 тысяч человек планируют трудоустроиться

10 августа 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уровень безработицы: в Одесской области 8 тысяч человек планируют трудоустроиться
Человек в офисе. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

По состоянию на 1 января 2023 года количество безработных по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 36,0%, составляя примерно 8,1 тыс. человек. Из них 71,6% — женщины, 22,6% — молодежь до 35 лет, и 14,3% — лица, имеющие дополнительные гарантии по содействию в поиске работы.

Об этом говорится в "Программе социально-экономического и культурного развития Одесской области на 2023 год и основные направления развития на 2024-2025 годы".

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На начало 2023 года было доступно более 0,8 тысяч вакансий. Из общего количества вакансий 55,5% приходятся на рабочие позиции, а 34,2% - на служащих. Кроме того, 3 тысячи безработных обучались на направлениях центров занятости. Уровень трудоустройства по окончании профессионального обучения составил 72,8%.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дія" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Напомним, Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярные на рынке труда профессии.

Также мы писали, что на украинском рынке труда ускоряется динамика роста заработной платы. В некоторых регионах особенно ощутимо. В каких регионах больше платят — читайте в материале.

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