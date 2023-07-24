Від кухаря до оператора дрона: в Одесі стартують безплатні курси
Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку праці професії.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Серед курсів пропонується
Короткострокові (навчання від тижня до пів місяця):
- декоративно-прикладний дизайн;
- конструювання швейних виробів;
- оператор безпілотного літального дрона;
- сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
- AutoCAD-2022.
Професійно-технічне навчання (від трьох до п'яти місяців):
- штукатур;
- адміністратор;
- кухар;
- перукар;
- електромонтажник.
За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.
Допомога безробітним
Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.
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