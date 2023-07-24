Від кухаря до оператора дрона: в Одесі стартують безплатні курси

Оператор дрона. Фото: google

Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку праці професії.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Серед курсів пропонується

Короткострокові (навчання від тижня до пів місяця):

декоративно-прикладний дизайн;

конструювання швейних виробів;

оператор безпілотного літального дрона;

сучасні технології бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

AutoCAD-2022.

Розклад коротких курсів. Фото: Одеська міська рада

Професійно-технічне навчання (від трьох до п'яти місяців):

штукатур;

адміністратор;

кухар;

перукар;

електромонтажник.

Розклад професійно-технічного навчання. Фото: Одеська міська рада

За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.

Допомога безробітним

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

На українському ринку праці пришвидшується динаміка зростання заробітної плати. У деяких регіонах — особливо відчутно. В яких регіонах найбільше платять — читайте в матеріалі.