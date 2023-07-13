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На одну вакансію — три особи: скільки безробітних на Одещині

13 липня 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На одну вакансію — три особи: скільки безробітних на Одещині
Брифінг, щодо ситуації з ринком праці в Одесі. Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На початку липня в Одеській області було зареєстровано 4,5 тисячі офіційно безробітних громадян. З цієї кількості, 78% складали жінки, а 22% — чоловіки. 

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна – Одеса розповіла  начальниця відділу працевлаштування Одеського обласного центру зайнятості Світлана Помукчінська.

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У 2022 році на обліку регіонального центру зайнятості перебувало 28 644 особи. За даними Світлани Помукчінської, станом на червень 2023 року, в Одеській області були зареєстровані як безробітні 15 888 громадян, з них 7 815 зареєструвалися з початку цього року. 

"Працевлаштувалися з січня 2023, в тому числі до набуття статусу безробітного, майже 6200 осіб. На сьогодні в службі зайнятості в статусі безробітного перебуває 4,5 тисячі громадян", — зазначила посадовиця.

Актуальні вакансії

Служба зайнятості має 1365 актуальних вакансій, половина з яких розташована в Одеському районі. За одне робоче місце претендують в середньому три особи. 

"Хочу зазначити, що спостерігається дефіцит вакансій за професіями підсобних робітників, бухгалтерів, прибиральників, продавців, касирів, кухарів, вантажників, охоронців, молодшого медичного персоналу. Втім, не вистачає кваліфікованих робочих кадрів – трактористів, водіїв категорій D та E, тальманів, електромонтерів та електрозварювальників. Також не вистачає лікарів та вчителів", — розповіла Світлана Помукчінська.

Заступник начальника Одеської районної військової адміністрації, Аркадій Мкртичян, зазначив, що головне завдання районної влади наразі - це працевлаштування ветеранів бойових дій. Він наголосив, що в районі зареєстровано понад 112 тисяч таких осіб. Однак, якщо не враховувати дітей, пенсіонерів та осіб з інвалідністю, кількість працездатних осіб становить лише 25-30 тисяч. Офіційно працевлаштованих лише близько 1000 ветеранів. 

Нагадаємо, Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку праці професії.

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