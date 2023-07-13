На одну вакансию — три человека: сколько безработных в Одесской области

Брифинг по ситуации с рынком труда в Одессе. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

В начале июля в Одесской области было зарегистрировано 4,5 тысячи официально безработных граждан. Из этого количества 78% составляли женщины, а 22% — мужчины.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина – Одесса рассказала начальник отдела трудоустройства Одесского областного центра занятости Светлана Помукчинская.

Читайте также:

Количество безработных в регионе

В 2022 году на учете регионального центра занятости состояло 28 644 человека. По данным Светланы Помукчинской, по состоянию на июнь 2023 года, в Одесской области было зарегистрировано в качестве безработных 15 888 граждан, из них 7 815 зарегистрировались с начала этого года.

"Трудоустроились с января 2023 года, в том числе до обретения статуса безработного, почти 6200 человек. На сегодняшний день в службе занятости в статусе безработного находится 4,5 тысячи граждан", — отметила Светлана Помукчинская.

Актуальные вакансии

У службы занятости есть 1365 актуальных вакансий, половина из которых расположена в Одесском районе. За одно рабочее место претендует в среднем три человека.

"Хочу отметить, что наблюдается дефицит вакансий по профессиям подсобных рабочих, бухгалтеров, уборщиков, продавцов, кассиров, поваров, грузчиков, охранников, младшего медицинского персонала. Впрочем, не хватает квалифицированных рабочих кадров — трактористов, водителей категорий D и E, и электросварщиков. Также не хватает врачей и учителей", — рассказала Светлана Помукчинская.

Заместитель начальника Одесской районной военной администрации Аркадий Мкртичян отметил, что главная задача районной власти сейчас — это трудоустройство ветеранов боевых действий. Он отметил, что в районе зарегистрировано более 112 тысяч таких человек. Однако если не учитывать детей, пенсионеров и лиц с инвалидностью, количество трудоспособных лиц составляет всего 25-30 тысяч. Официально трудоустроено лишь около 1000 ветеранов.

Напомним, Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярные на рынке труда профессии.