От повара до оператора дрона: в Одессе стартуют бесплатные курсы
Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярные на рынке труда профессии.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Среди курсов предлагается
Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):
- декоративно-прикладной дизайн;
- конструирование швейных изделий;
- оператор беспилотного летательного дрона;
- современные технологии бухгалтерского учета и денежной отчетности;
- AutoCAD-2022.
Профессионально-техническое обучение (от трех до пяти месяцев):
- штукатур;
- Администратор;
- повар;
- парикмахер;
- электромонтажник.
За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.
Помощь безработным
Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы – 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.
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