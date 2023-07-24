От повара до оператора дрона: в Одессе стартуют бесплатные курсы

Оператор дрона. Фото: google

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярные на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Среди курсов предлагается

Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):

декоративно-прикладной дизайн;

конструирование швейных изделий;

оператор беспилотного летательного дрона;

современные технологии бухгалтерского учета и денежной отчетности;

AutoCAD-2022.

Расписание кратких курсов. Фото: Одесский городской совет

Профессионально-техническое обучение (от трех до пяти месяцев):

штукатур;

Администратор;

повар;

парикмахер;

электромонтажник.

Расписание профессионально-технического обучения. Фото: Одесский городской совет

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы – 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

На украинском рынке труда ускоряется динамика роста заработной платы. В некоторых регионах особенно ощутимо. В каких регионах больше платят — читайте в материале.