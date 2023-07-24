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От повара до оператора дрона: в Одессе стартуют бесплатные курсы

24 июля 2023 17:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
От повара до оператора дрона: в Одессе стартуют бесплатные курсы
Оператор дрона. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярные на рынке труда профессии.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Среди курсов предлагается

Краткосрочные (обучение от недели до полумесяца):

  • декоративно-прикладной дизайн;
  • конструирование швейных изделий;
  • оператор беспилотного летательного дрона;
  • современные технологии бухгалтерского учета и денежной отчетности;
  • AutoCAD-2022.
Расписание кратких курсов. Фото: Одесский городской совет
Расписание кратких курсов. Фото: Одесский городской совет

Профессионально-техническое обучение (от трех до пяти месяцев):

  • штукатур;
  • Администратор;
  • повар;
  • парикмахер;
  • электромонтажник.
Расписание профессионально-технического обучения. Фото: Одесский городской совет
Расписание профессионально-технического обучения. Фото: Одесский городской совет

За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы – 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Действие" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

На украинском рынке труда ускоряется динамика роста заработной платы. В некоторых регионах особенно ощутимо. В каких регионах больше платят — читайте в материале.

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