Різке пересихання Хаджибейського лиману на Одещині — причини

Обміління Хаджибейського лиману. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Хаджибейський лиман, що на Одещині різко пересихає. Причиною цьому є поганий стан гідротехнічних споруд, зокрема дамби, це призвело до низького водообміну.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

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Вода у селі Хомці відійшла на відстань від 300 до 500 метрів від берега. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Обстеження Хаджибейського лиману

Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу ініціювали обстеження Хаджибейського лиману. Зокрема, спеціально створена комісія провела обстеження верхів'я та гідротехнічних споруд. Інспектори зафіксували ряд проблемних пунктів. Виявилось, що у районі Єгорівки взагалі відсутній водотік, що спричинило повне пересихання водойми. У Хоминці вода відійшла на відстань від 300 до 500 метрів від берега, а в районі селищ Отрадове, Болгарка та Паліївка — на 50-100 метрів від берега.

Зношені гідротехнічні споруди. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Крім того, виявлено, що гідротехнічні споруди, зокрема дамби, рибозахисні споруди та шлюзи, потребують капітального ремонту. Спеціалісти визначили, що для вільного водообміну лиманних вод необхідно провести розчищення річища.

Причина пересихання Хаджибейського лиману

Головною причиною пересихання лиману названо обмежений водообмін, відсутність надходження води з водозбірного басейну річки Свинної, низьку кількість опадів та інтенсивне випаровування. Для ретельного вивчення ситуації та розроблення необхідних заходів забезпечено проведення додаткових досліджень та оцінку впливу на довкілля.

Хаджибейський лиман у районі селищ Отрадове, Болгарка та Паліївка. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унаслідок шторму, який був 18 листопада, неподалік Одеси утворилася прірва, через яку морська вода потрапила до Тузлівських лиманів. Після останньої негоди концентрація солі у водоймі збільшилася, адже чорноморські хвилі дедалі частіше діставали до прісної води.