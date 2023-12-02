Резкое пересыхание Хаджибейского лимана в Одесской области — причины

Обмеление Хаджибейского лимана. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Хаджибейский лиман, что в Одесской области резко пересыхает. Причиной тому плохое состояние гидротехнических сооружений, в частности дамбы, что привело к низкому водообмену.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Вода в селе Хомцы отошла от 300 до 500 метров от берега. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Обследование Хаджибейского лимана

Специалисты Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа инициировали обследование Хаджибейского лимана. В частности, специально созданная комиссия провела обследование верховья и гидротехнических сооружений. Инспекторы зафиксировали ряд проблемных пунктов. Оказалось, что в районе Егоровки вообще отсутствует водоток, что повлекло за собой полное пересыхание водоема. В Хоминцах вода отошла на расстояние от 300 до 500 метров от берега, а в районе поселков Отрадово, Болгарка и Палеевка - на 50-100 метров от берега.

Изношенные гидротехнические сооружения. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Кроме того, обнаружено, что гидротехнические сооружения, в том числе дамбы, рыбозащитные сооружения и шлюзы, нуждаются в капитальном ремонте. Специалисты определили, что для свободного водообмена лиманных вод необходимо произвести расчистку русла.

Причина пересыхания Хаджибейского лимана

Главной причиной пересыхания лимана названы ограниченный водообмен, отсутствие поступления воды из водосборного бассейна реки Свинной, низкое количество осадков и интенсивное испарение. Для тщательного изучения ситуации и разработки необходимых мер обеспечено проведение дополнительных исследований и оценку воздействия на окружающую среду.

Хаджибейский лиман в районе поселков Отрадово, Болгарка и Полеевка. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате шторма, который был 18 ноября, неподалеку от Одессы образовалась вымоина, из-за которой морская вода попала в Тузловские лиманы. После последней непогоды концентрация соли в водоеме увеличилась, потому как черноморские волны все чаще попадали в пресную воду.