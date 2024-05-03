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Різкі пориви вітру — в Одесі на завтра оголошено жовтий рівень небезпеки

3 травня 2024 19:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Різкі пориви вітру — в Одесі на завтра оголошено жовтий рівень небезпеки
Штормове море в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Штормове попередження оголосили в Одесі на суботу, 4 травня. У місті очікуються пориви пориви північно-східного вітру, 15-17 м/с. Окрім цього, можливі опади у вигляді дощу. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Одеситів закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Мінна небезпека

Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати.

Ми писали, що за словами еколога, окрім протикорабельних, у море після диверсії на Каховській греблі потрапили й міни, які закладалися на узбережжі. Також є загрози від хімічних та біологічних забруднювачів. 

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