Різкі пориви вітру — в Одесі на завтра оголошено жовтий рівень небезпеки
Штормове попередження оголосили в Одесі на суботу, 4 травня. У місті очікуються пориви пориви північно-східного вітру, 15-17 м/с. Окрім цього, можливі опади у вигляді дощу.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Штормове попередження в Одесі
Одеситів закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01
Мінна небезпека
Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати.
Ми писали, що за словами еколога, окрім протикорабельних, у море після диверсії на Каховській греблі потрапили й міни, які закладалися на узбережжі. Також є загрози від хімічних та біологічних забруднювачів.
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