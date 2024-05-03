Різкі пориви вітру — в Одесі на завтра оголошено жовтий рівень небезпеки

Штормове море в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Штормове попередження оголосили в Одесі на суботу, 4 травня. У місті очікуються пориви пориви північно-східного вітру, 15-17 м/с. Окрім цього, можливі опади у вигляді дощу.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Одеситів закликають не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами. Внаслідок сильного поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Мінна небезпека

Зазначимо, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни (мін) або предметів, схожих на них, в жодному разі їх не можна чіпати.

Ми писали, що за словами еколога, окрім протикорабельних, у море після диверсії на Каховській греблі потрапили й міни, які закладалися на узбережжі. Також є загрози від хімічних та біологічних забруднювачів.