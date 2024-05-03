Резкие порывы ветра — в Одессе на завтра объявлен желтый уровень опасности

Штормовое море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Штормовое предупреждение объявили в Одессе на субботу, 4 мая. В городе ожидаются порывы, порывы северо-восточного ветра, 15-17 м/с. Кроме того, возможны осадки в виде дождя.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Штормовое предупреждение в Одессе

Одесситов призывают не покидать транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями. В результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Минная опасность

Отметим, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать.

Мы писали, что по словам эколога, кроме противокорабельных, в море после диверсии на Каховской дамбе попали и мины, которые закладывались на побережье. Также есть угрозы от химических и биологических загрязнителей.