Погода в Одесі 25 листопада 2024: прохолодно, без опадів, сильний вітер

Сьогодні, у вівторок, 25 листопада, в Одесі буде прохолодна погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі +5…+7 °C, вдень — +12...+14 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південний, 9-14 м/с. Температура вночі +2…+7°C, вдень становитиме +12…+17 °C. На автошляхах серпанок, видимість 1-2 кілометри.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

