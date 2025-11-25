Погода в Одессе 25 ноября 2024: прохладно, без осадков, сильный ветер

Люди переходят одну из улиц в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, во вторник, 25 ноября, в Одессе будет прохладная погода. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 °C, днем — +12...+14 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Без существенных осадков, ветер южный, 9-14 м/с. Температура ночью +2...+7°C, днем составит +12...+17 °C. На автодорогах дымка, видимость 1-2 километра.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

