Робітника ТЦК на Одещині судитимуть за хабарництво

Отримання хабара. Фото ілюстративне: google.com

В Одеській області на лаву підсудних відправили чиновника за вимагання хабаря. Працівник Болградського ТЦК допомагав потенційним призовникам уникнути мобілізації.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

За інформацією правоохоронців, керівник центру комплектування разом зі своєю підлеглою видавали військовозобов'язаним підроблені документи про непридатність до служби. Таким чином чоловіки могли перетнути державний кордон України. Коштували ці послуги 5 000 доларів США.

Деталі схеми

Поліцейські зафіксували, як начальник одного з відділень РТЦК та СП на робочому місці виказав мобілізованому пропозицію заплатити за вплив на членів ВЛК. За свої послуги та послуги пособниці керівник отримав двома траншами неправомірну вигоду, яку просив.

Яке покарання загрожує

Наразі обом фігурантам повідомили про підозру, чоловікові — в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання, а жінці — у пособництві в одержанні неправомірної вигоди для третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Їм загрожує позбавлення волі строком до 9 років. Обвинувальні акти скеровані до суду.

Нагадаємо, у Південному регіоні спеціалізована прокуратура активно займається забезпеченням правопорядку в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Останнім часом було проведено понад 30 успішних обшуків у різних областях