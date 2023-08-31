Работника ТЦК в Одесской области будут судить за взяточничество

Получение взятки. Фото иллюстративное: google.com

В Одесской области на скамью подсудимых отправили чиновника за вымогательство взятки. Работник Болградского ТЦК помогал потенциальным призывникам избежать мобилизации.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, руководитель центра комплектования вместе со своим подчиненным выдавали военнообязанным поддельные документы о непригодности к службе. Таким образом мужчины могли пересечь государственную границу Украины. Стоили эти услуги 5 000 долларов США.

Детали схемы

Полицейские зафиксировали, как начальник одного из отделений РТЦК и СП на рабочем месте высказал мобилизованному предложение заплатить за влияние на членов ВВК. За свои услуги и услуги пособницы руководитель получил двумя траншами запрашиваемую неправомерную выгоду.

Какое наказание грозит

Обоим фигурантам сообщили о подозрении, мужчине — в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение, а женщине — в пособничестве в получении неправомерной выгоды для третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства. Им грозит лишение свободы на срок до 9 лет. Обвинительные акты направлены в суд.

Напомним, в Южном регионе специализированная прокуратура активно занимается обеспечением правопорядка в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В последнее время было проведено более 30 успешных обысков в разных областях