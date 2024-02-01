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Робота чорноморських портів — скільки кораблів зараз на завантаженні

1 лютого 2024 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота чорноморських портів — скільки кораблів зараз на завантаженні
Мальтійський балкер GULNAK. Фото: Marinetraffic
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 1 лютого, порти Великої Одеси продовжують забезпечувати експорт українських товарів. Чисельні вантажні кораблі рухаються в обидва боки, зокрема перевозячи продовольчу продукцію до країн Азії та Африки.

Про це Новини.LIVE дізналися з інформації порталу MarineTraffic.

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Зараз відомо, що в гавані Одеси під завантаженням стоять 12 суден, ще 13 знаходяться у Чорноморську та 8 — в порту Південний. Водночас ще сім кораблів прямують у напрямку одеських портів.

Дунайський маршрут

Також продовжується активний рух кораблів через Дунай та канали на півдні Одеської області та на кордоні з Румунією. П'ятнадцять вантажних кораблів обслуговуються у порту Ізмаїла і ще двадцять рухаються українським Кілійським гирлом. До тридцяти транспортів чекають своєї черги для входу в румунське сулінське гирло.

Раніше Новини.LIVE писали про кораблі, які приймали вантажі в одеських портах останніми днями.

Також вчора Одесу покинуло десять кораблів з товарами української металургії та сільського господарства.

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