Работа черноморских портов — сколько кораблей сейчас на загрузке

Мальтийский балкер GULNAK. Фото: Marinetraffic

Сегодня, 1 февраля, порты Большой Одессы продолжают обеспечивать экспорт украинских товаров. Многочисленные грузовые корабли двигаются в обе стороны, в частности, перевозя продовольственную продукцию в страны Азии и Африки.

Об этом Новини.LIVE узнали из информации портала MarineTraffic.

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Перемещение кораблей в Черном море

Сейчас известно, что в гавани Одессы под загрузкой стоят 12 судов, еще 13 находятся в Черноморске и 8 в порту Южный. В это же время еще семь кораблей следуют в направлении одесских портов.

Дунайский маршрут

Также продолжается активное движение кораблей через Дунай и каналы на юге Одесской области и на границе с Румынией. Пятнадцать грузовых кораблей обслуживаются в порту Измаила и еще двадцать двигаются по украинскому Килийскому рукаву. До тридцати транспортов ждут своей очереди для входа в румынское сулинское устье.

Ранее Новини.LIVE писали о кораблях, принимавших грузы в одесских портах в последние дни.

Также вчера Одессу покинули десять кораблей с товарами украинской металлургии и сельского хозяйства.