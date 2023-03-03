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Робота є: на Одещині відкрито понад тисячу вакансій

3 березня 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Робота є: на Одещині відкрито понад тисячу вакансій
Ситуація на ринку праці
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Станом на сьогодні кількість актуальних вакансій по Одеській області становить близько 1200 одиниць. Серед них 461 вакансії  по Одеському району.

Про це повідомляє Одеський обласний центр зайнятості

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Актуальні вакансії 

Найбільш запитаними вакансіями на початок місяця є лікарі, вчителі, швачки та багато кого ще. Середня заробітна плата коливається від 7 278 до 17 570 гривень. Наразі шукають:

  • лікарі різних спеціалізацій — 92 вакансії, середня заробітна плата — 17570 грн;
  • водій автотранспортних засобів — 59 вакансій, середня заробітна плата — 9063 грн;
  • бухгалтер — 46 вакансій, середня заробітна плата — 9200 грн;
  • вчителі закладів освіти — 42 вакансії, середня заробітна плата — 8870 грн;
  • швачка – 38 вакансій, середня заробітна плата — 7440 грн;
  • тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва — 30 вакансій, середня заробітна плата — 8400 грн;
  • спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) — 30 вакансій, середня заробітна плата — 8580 грн;
  • підсобний робітник — 25 вакансій, середня заробітна плата — 6900 грн;
  • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування — 23 вакансії, середня заробітна плата — 9230 грн;
  • продавець продовольчих товарів — 18 вакансій, середня заробітна плата — 7278 грн;
  • сестра медична (брат медичний) — 18 вакансій, середня заробітна плата — 8720,81 грн;
  • прибиральник службових приміщень — 18 вакансій, середня заробітна плата — 6800 грн.

Актуальні вакансії Одеси та області з тільки офіційним працевлаштування можна шукати за посиланням

Допомога безробітнім

Безробітні можуть отримати у центрах зайнятості з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 5497 грн. Треба зареєструватися через "Дію" та потім звернутися в Центр зайнятості, хоча можна і просто звернутися туди для пошуку роботи за адресою: Генерала Петрова, 22в. Зараз там черг практично немає.

Тим часом Одеська служба зайнятості назвала галузі, де було відкрито найбільше вакансій у 2022 році. Понад 5 тисяч вакансій було відкрито у сільських, лісових та рибних господарствах. Це найбільший показник серед усіх галузей.

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