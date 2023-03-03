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Работа есть: на Одесчине открыто более тысячи вакансий

3 марта 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Работа есть: на Одесщине открыто более тысячи вакансий
Ситуация на рынке труда
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

На сегодня количество актуальных вакансий по Одесской области составляет около 1200 единиц. Среди них 461 вакансий по Одесскому району.

Об этом сообщает Одесский областной центр занятости.

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Актуальные вакансии

Наиболее востребованными вакансиями на начало месяца являются врачи, учителя, швеи и многих еще. Средняя заработная плата колеблется от 7278 до 17570 гривен. Сейчас ищут:

  • врачи разных специализаций — 92 вакансии, средняя заработная плата — 17570 грн;
  • водитель автотранспортных средств — 59 вакансий, средняя заработная плата — 9063 грн;
  • бухгалтер — 46 вакансий, средняя заработная плата — 9200 грн;
  • учителя учебных заведений — 42 вакансии, средняя заработная плата — 8870 грн;
  • швея — 38 вакансий, средняя заработная плата — 7440 грн;
  • тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства — 30 вакансий, средняя заработная плата — 8400 грн;
  • специалист государственной службы (местного самоуправления) — 30 вакансий, средняя заработная плата — 8580 грн;
  • подсобный рабочий — 25 вакансий, средняя заработная плата — 6900 грн;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 23 вакансии, средняя заработная плата — 9230 грн;
  • продавец продовольственных товаров — 18 вакансий, средняя заработная плата — 7278 грн;
  • сестра медицинская (брат медицинский) — 18 вакансий, средняя заработная плата — 8720,81 грн;
  • уборщик служебных помещений — 18 вакансий, средняя заработная плата — 6800 грн.

Актуальные вакансии Одессы и области по только официальному трудоустройству можно искать по ссылке.

Помощь безработным

Безработные могут получить в центрах занятости из Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы — 5497 грн. Надо зарегистрироваться через "Дія" и затем обратиться в Центр занятости, хотя можно и просто обратиться туда для поиска работы по адресу: Генерала Петрова, 22в. Сейчас там очередей практически нет.

Тем временем Одесская служба занятости назвала отрасли, где было открыто больше вакансий в 2022 году. Более 5 тысяч вакансий открыто в сельских, лесных и рыбных хозяйствах. Это самый большой показатель среди всех отраслей.

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