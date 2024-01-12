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Робота зернових коридорів у Чорному морі — скільки кораблів на завантаженні

12 січня 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Робота зернових коридорів у Чорному морі — скільки кораблів на завантаженні
Судна у морі. Фото: Олександр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 12 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря знаходяться десятки суден, які чекають черги на завантаження, частина з них прямує на Дунай.  

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 10 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 5 — у Південному. Крім того, ще 7 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 11 кораблів, проте частина з них чекає у черзі.

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на вхід біля Сулінського каналу утворилася черга з кораблів, які мають зайти на завантаження до Дунайських портів. В Ізмаїлі зараз перебувають 16 суден, більшість з яких транспортує паливо, руду та олії. Ще по одному стоять у Кілії та Рені. 

Нагадаємо, станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник. 

Також ми писали, що росіяни після припинення зернової угоди активніше стали атакувати припортову інфраструктуру України. Лише за останні пів року окупанти вгатили по зернових терміналах та логістиці понад сотню разів.  

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