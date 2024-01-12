Робота зернових коридорів у Чорному морі — скільки кораблів на завантаженні

Судна у морі. Фото: Олександр Кубраков

Станом на 12 січня портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Наразі в акваторії Чорного моря знаходяться десятки суден, які чекають черги на завантаження, частина з них прямує на Дунай.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 10 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 5 — у Південному. Крім того, ще 7 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 11 кораблів, проте частина з них чекає у черзі.

Робота Дунайських портів

Зазначимо, що на вхід біля Сулінського каналу утворилася черга з кораблів, які мають зайти на завантаження до Дунайських портів. В Ізмаїлі зараз перебувають 16 суден, більшість з яких транспортує паливо, руду та олії. Ще по одному стоять у Кілії та Рені.

Нагадаємо, станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник.

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