Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько кораблей на загрузке

Суда в море. Фото: Александр Кубраков

По состоянию на 12 января портами Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находятся десятки судов, ожидающих очереди загрузки, часть из них направляется на Дунай.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 10 судов, еще 14 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Кроме того, еще 7 судов следует на выход из портов, а на вход известно пока об 11 кораблях, однако часть из них ждет в очереди.

Работа Дунайских портов

Отметим, что на вход возле Сулинского канала образовалась очередь кораблей, которые должны зайти на загрузку в Дунайские порты. В Измаиле сейчас находятся 16 судов, большинство из которых транспортируют топливо, руду и подсолнечное масло. Еще по одному стоят в Килии и Рене.

Напомним, на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

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