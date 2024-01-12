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Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько кораблей на загрузке

12 января 2024 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Работа зерновых коридоров в Черном море — сколько кораблей на загрузке
Суда в море. Фото: Александр Кубраков
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

По состоянию на 12 января портами Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Сейчас в акватории Черного моря находятся десятки судов, ожидающих очереди загрузки, часть из них направляется на Дунай.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 10 судов, еще 14 — в Черноморске, и 5 — в Южном. Кроме того, еще 7 судов следует на выход из портов, а на вход известно пока об 11 кораблях, однако часть из них ждет в очереди.

Работа Дунайских портов

Отметим, что на вход возле Сулинского канала образовалась очередь кораблей, которые должны зайти на загрузку в Дунайские порты. В Измаиле сейчас находятся 16 судов, большинство из которых транспортируют топливо, руду и подсолнечное масло. Еще по одному стоят в Килии и Рене.

Напомним, на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

Также мы писали, что россияне после прекращения зерновой сделки активнее стали атаковать припортовую инфраструктуру Украины. Только за последние полгода оккупанты уготовили по зерновым терминалам и логистике более сотни раз.

Одесса
Черное море
Одесская область
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