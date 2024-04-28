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Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі

28 квітня 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі
Мітинг в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У неділю, 28 квітня, в Одесі проходить масштабний мітинг. Люди зібралися на набережній пляжу Ланжерон та вимагають звільнення військовополонених, яких уже тривалий час утримує терористична Росія. Акція почалась з хвилини мовчання та молитви.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Люди з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Мітинг FreeAzov

На акцію зібралося понад сто осіб. Дорослі та діти принесли з собою плакати. На них різноманітні заклики — "Де Азов", "Поверніть їм життя", "Моє серце в полоні", "Вони також хочуть бути вільними". Зокрема, прийшли рідні полонених бійців Азову, які потрапили в полон під час оборони Маріуполя.

"Хлопці уже третю весну в полоні. Ми чекаємо наших рідних додому. Ми чекаємо Азов, у них уже майже рік не було обмінів", — каже організаторка мітингу Світлана. 

Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі - фото 1
Організаторка мітингу Світлана. Фото: Новини.LIVE
Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі - фото 2
Акція підтримки військовополонених. Фото: Новини.LIVE
Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі - фото 4
Дівчата з плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди чекають своїх рідних

Метою цього мітингу є нагадування про українських військових, які у полоні. Деякі з них перебувають там вже понад 2 роки.

"Я мати морпіха з 36 ОМБ. Чекаю сина за полону уже більше трьох років. Ми хочемо, що наших синів скоріше повернули додому", — каже мати військовослужбовця Ірина. 

Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі - фото 4
Мати військовослужбовця Ірина. Фото: Новини.LIVE
Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі - фото 5
Небайдужі одеситки на мітингу. Фото: Новини.LIVE

Серед тих, хто чекає, є і Наталія. Вона дочка військовослужбовця, який торік пропав безвісти у Бахмуті. Дівчина закликає всіх приєднуватися до акції та допомогти віднайти рідних.

"Навіть якщо у вас немає нікого у полоні — виходьте! Чим більше людей, тим швидше на нас звернуть увагу та допоможуть віднайти наших рідних", — каже Наталія. 

Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі - фото 6
Дочка військовослужбовця Наталія. Фото: Новини.LIVE
Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі - фото 7
Військовослужбовець з плакатом під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Українці у російському полоні 

Нині окупанти тримають у полоні принаймні 4 337 українців, з яких понад 3 500 — військові. Але реальна цифра може бути набагато вищою, адже, за інформацією МВС, близько 15 000 бійців вважаються зниклими безвісти.

Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі - фото 8
Дівчина з плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE
Родини військовополонених захисників Азовсталі вийшли на акцію в Одесі - фото 9
Прапор на підтримку Азову. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що ця акція є лише однією з численних, які відбулися в різних містах України з осені. Подібний мітинг відбувся сьогодні й у Києві. 

Одеса
мітинг
Одеська область
Одеська ОДА
Азовсталь
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