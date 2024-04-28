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Семьи военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию в Одессе

28 апреля 2024 15:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Семьи военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию в Одессе
Митинг в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 28 апреля, в Одессе проходит масштабный митинг. Люди собрались на набережной пляжа Ланжерон и требуют освобождения военнопленных, которых уже долгое время удерживает террористическая Россия. Акция началась с минуты молчания и молитвы.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Люди с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Митинг FreeAzov

На акцию собралось более ста человек. Взрослые и дети принесли плакаты. На них разнообразные призывы: "Де Азов", "Верните им жизнь", "Мое сердце в плену", "Они тоже хотят быть свободными". В частности, пришли родственники пленных бойцов Азова, которые попали в плен во время обороны Мариуполя.

"Ребята уже третью весну в плену. Мы ждем наших родных домой. Мы ждем Азов, у них уже почти год не было обменов", — говорит организатор митинга Светлана.

Семья военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию в Одессе - фото 1
Организатор митинга Светлана. Фото: Новини.LIVE
Семья военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию в Одессе - фото 2
Акция поддержки военнопленных. Фото: Новини.LIVE
Семья военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию в Одессе - фото 4
Девушка с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди ждут своих родных

Цель этого митинга — напоминание об украинских военных, которые в плену. Некоторые из них находятся там уже более 2 лет.

"Я мать морпеха из 36 ОМБ. Жду сына за плена уже больше трех лет. Мы хотим, что наших сыновей скорее вернули домой", — говорит мать военнослужащего Ирина.

Семья военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию в Одессе - фото 4
Мать военнослужащего Ирина. Фото: Новини.LIVE
Семья военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию в Одессе - фото 5
Неравнодушные одесситки на митинге. Фото: Новини.LIVE

Среди ожидающих есть и Наталья. Она дочь военнослужащего, пропавшего в прошлом году без вести в Бахмуте. Девушка призывает всех присоединяться к акции и помочь найти родных.

"Даже если у вас нет никого в плену — выходите! Чем больше людей, тем быстрее на нас обратят внимание и помогут найти наших родных", — говорит Наталья.

Семья военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию в Одессе - фото 6
Дочь военнослужащего Наталья. Фото: Новини.LIVE
Семья военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию в Одессе - фото 7
Военнослужащий с плакатом во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украинцы в российском плену

Сейчас оккупанты держат в плену как минимум 4 337 украинцев, из которых более 3 500 — военные. Но реальная цифра может быть намного выше, ведь, по информации МВД, около 15 000 бойцов считаются пропавшими без вести.

Семья военнопленных защитников Азовстали вышли на акцию в Одессе - фото 8
Девушка с плакатом в руках. Фото: Новини.LIVE
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Флаг в поддержку Азова. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что эта акция является одной из многочисленных, которые прошли в разных городах Украины с осени. Подобный митинг прошел сегодня и в Киеве.

Одесса
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