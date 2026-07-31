Росія атакує судна біля Одеси: чи буде відповідь НАТО

Судно GOLDEN LEO внаслідок атаки ракетами 19 липня Фото: ВМС ЗС України

Вікторія Бєккєр Журналіст

Росія посилила атаки на цивільні судна у Чорному морі. Вже є перший затонулий суховантаж, що належав турецькій компанії. З міркувань безпеки судноплавні компанії відмовляються відправляти свої судна до портів Великої Одеси. Чи призведе блокування Чорного моря до зростання світових цін на зерно? Чи може Туреччина вплинути на Росію? І чи готові країни НАТО захищати свої інтереси у Чорноморському регіоні?

Про це журналісти Новини.LIVE просили у політолога Михайло Шабанова.

Реакція Туреччини

Сьогодні Туреччина намагається одночасно зберігати міцні позиції в НАТО та підтримувати економічні відносини з Росією, що змушує її уникати різких кроків. Саме ця політика балансування визначає стриману позицію Анкари щодо подій у Чорному морі.

"Передусім це особливість геополітичної позиції Туреччини, яка наразі на чолі з Реджепом Ердоганом намагається відігравати таку балансуючу роль, залишаючись з одного боку достатньо потужним і яскравим партнером НАТО, частиною НАТО, з досить потужною армією. Але з іншого боку Туреччина має досить тісні економічні партнерські зв'язки, зокрема через ресурси з РФ", — коментує Михайло Шабанов.

Михайло Шабанов про стриману реакцію Туреччини. Фото: Новини.LIVE

Попри стриману публічну позицію, Туреччина має інструменти, які можуть впливати на Москву. Анкара вже використала один із них на початку повномасштабної війни, закривши протоки для російських військових кораблів. Крім того, вона здатна чинити економічний тиск, хоча воліє робити це непублічно, зберігаючи за собою роль потенційного посередника у переговорах.

"Турецька дипломатія, вона все ж таки діє у певний такий м'який спосіб, навіть іноді більш прихований спосіб, тобто багато речей не виноситься на широкий загал. Але турецька дипломатія вміє тиснути, в тому числі і на РФ. Через можливість закриття Туреччини як економічного хабу для Росії. Тобто певні канали імпортозаміщення, певні канали збуту ресурсів, зокрема енергоносіїв", — пояснює політолог.

Президенти Туреччини та України тиснуть один одному руки. Фото: Тис Миколай/ УНІАН

Незважаючи на те, що останнім часом Анкара менш помітна у вирішенні безпекових питань регіону, вона не вийшла з чорноморських процесів. Туреччина продовжує стежити за ситуацією через міжнародні інституції, зберігає вплив завдяки контролю над протоками та може посилити дипломатичний і економічний тиск на Росію. Тому нинішнє зниження її активності експерт не вважає остаточною втратою лідерських позицій.

"Крім того, я зауважу, що Туреччина залишається країною-лідеркою в межах Чорноморського басейну. Це безумовно. Те, що вона частково відійшла від цього процесу, я думаю, що це недовговічна позиція", — каже експерт.

Безпека Чорного моря

Російські атаки створюють загрозу не лише для українських портів, а й для міжнародних маршрутів у західній частині Чорного моря. За словами експерта, безпека судноплавства потребує поєднання військових дій України, посилення моніторингових місій НАТО та економічного тиску на Росію. Водночас можливості ООН впливати на ситуацію в регіоні сьогодні залишаються обмеженими.

"Перший основний шлях — це витіснення сил ворога із західної частини Чорного моря, що роблять сили оборони України, військово-морські сили, за допомогою наших дронових атак, наших безпілотних апаратів. Крім того, дійсно є сподівання на те, що все ж таки активізуються країни блоку НАТО, зокрема Румунія. В більшій мірі ми бачимо, що Болгарія також, на жаль, відходить поступово від процесу безпосередньої участі у допомозі Україні", — зазначає Михайло Шабанов.

Ураження цивільного судна під прапором Ліберії, внаслідок атаки РФ. Фото: Одеська ОВА

Країни НАТО як блок зараз не готові до прямої конфронтації з Росією, оскільки це одразу порушує питання застосування п’ятої статті Альянсу. За словами експерта, спочатку держави використовуватимуть дипломатичні інструменти, однак після їх вичерпання Туреччина, яка має потужну й технологічно оснащену армію, та Румунія можуть перейти до жорсткішої відповіді.

"Я впевнений, що Туреччина, Румунія на сьогоднішній день готові для того, щоб потенційно забезпечити, убезпечити свої судна. Ситуація залежить від ступеня ескалації. Тобто, зрозуміло, перший крок, який робить будь-яка країна, коли зазнає відповідного удару, як це зробила Індія, тобто викликає відповідного посла Російської Федерації, як то кажуть, на килим", — говорить політолог.

Судно на завантаженні у порту. Фото: Новини.LIVE

Експорт українського зерна

Скорочення морського експорту з України матиме наслідки далеко за межами Чорноморського регіону. Під загрозою опиняються країни, які залежать від імпорту продовольства, а також іноземні компанії, що працюють в українському агросекторі. Крім того, російські атаки загрожують морській логістиці та суднам під різними прапорами.

"Україна є ключовим експортером зерна, збіжжя у світі. Передусім це вдарить по країнах Азії, Африки, частково по країнах Європи. Це може призвести до голоду в деяких країнах Африки", — застерігає Михайло Шабанов.

Навантаження зерна в трюм суховантажу. Фото: Новини.LIVE

Повноцінне повернення великих судноплавних компаній до одеських портів залежить від безпекової ситуації в Чорному морі. Поки рівень ескалації зростає, відновити попередні логістичні потужності неможливо. Водночас дії українських військово-морських сил і Сил спеціальних операцій дозволяють хоча б частково продовжувати торгівлю та вивезення зерна.

"Механізм, передусім, військовий вплив. Тобто все залежить від ступеня ескалації війни, від ступеня переносу її безпосередньо в Чорноморський басейн. І наразі, на жаль, це відбувається", — підкреслює експерт.

Буксир в одеському порту. Фото: Новини.LIVE

Санкції проти Росії

Санкційні пакети проти Росії продовжують розширюватися, однак політолог наголошує на ролі не лише загальноєвропейських інституцій, а й урядів окремих держав. За його словами, увагу варто зосередити на російських судноплавних компаніях, тіньовому флоті та суднах, які перевозять зерно, викрадене з тимчасово окупованих територій України.

"Санкційні пакети постійно нарощуються. Ми бачимо, зокрема, прийняття 21-го санкційного пакету. Я думаю, все ж таки, тут треба зробити акцент на тому, що саме національні уряди, а не Європейський союз в цілому, який і так багато чого робить, загальноєвропейські інституції повинні докладати зусиль, зокрема щодо санкцій по відношенню до російських судоплавних кампаній, по суті, нівеляції російського тіньового флоту", — говорить політолог.

Атаки на порти

Після зриву зернової угоди Росія перейшла до системного руйнування української аграрної та портової логістики. У цих діях немає спроби повернути авторитет у Чорному морі — насамперед ідеться про залякування та знищення інфраструктури, від якої залежить морський експорт.

"РФ просто йде шляхом руйнування, тобто тотального руйнування логістики, пов'язаної з агросектором, зокрема тотальне руйнування портової логістики. Ми бачимо постійні удари по порту Великої Одеси, ми бачимо удари по Південному, Чорноморську. Тобто це дії, які в принципі сплановані і реалізуються для тотального залякування, для руйнування", — пояснює політолог.

Ліквідування пожежі в порту внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС Одещини

Поки ескалація в Чорному морі триває, повноцінне відновлення логістичних потужностей і повернення великих судноплавних компаній до одеських портів залишається складним. Дії українських військово-морських сил і Сил спеціальних операцій дозволяють частково продовжувати торгівлю та експорт зерна. Водночас переорієнтувати всі вантажі на дунайські порти неможливо: Ізмаїл і Рені мають менші потужності та також зазнають російських атак.

"Я впевнений, що вони не зможуть цього зробити, це не ті потужності, дійсно. І частково лише вони можуть прийняти на себе цю роль, але ми бачимо, що РФ намагається постійно наносити удари, в тому числі, це Ізмаїльський район, це Рені. Лише частково можна переорієнтувати. Порт Великої Одеси замінити досить важко", — підсумовує Михайло Шабанов.

Пожежники ліквідовують наслідки удару по судну. Фото: АМПУ

Ситуація в Чорному морі давно стосується не лише України. Атаки на порти й судна б’ють по міжнародній торгівлі, експорту зерна та безпеці одразу кількох країн. Поки Туреччина балансує, НАТО уникає прямого зіткнення, а санкції потребують конкретних дій, головну роль у збереженні морського коридору й надалі відіграють українські сили.

Також Новини.LIVE писали, що через зростання загрози російських атак судновласники тимчасово призупинили заходи до чорноморських портів України. Частину вантажів почали перенаправляти до румунської Констанци, водночас уряд працює над відновленням стабільного судноплавства.

Раніше Новини.LIVE писали, що затонуле біля Одеси судно GOLDEN LEO може спричинити тривале забруднення Чорного моря. На борту могли залишитися паливо, льяльні води та вантаж кукурудзи, а небезпека витоків може посилюватися під час штормів.