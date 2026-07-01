Росія атакувала Одещину балістикою: є загиблі та поранені

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Російські війська вдень 1 липня завдали балістичного удару по Одещині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення, пошкоджено цивільну інфраструктуру та складські приміщення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера та Одеську обласну прокуратуру.

Балістичний удар по Одещині

За попередніми даними прокуратури, російська армія випустила по області дві балістичні ракети. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема складські приміщення одного з підприємств. Внаслідок влучання виникла пожежа, яку рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати.

За інформацією прокуратури, є двоє загиблих людей: 68-річний та 49-річний чоловіки. Також поранення дістали щонайменше 13 людей — 12 чоловіків віком від 28 до 52 років і 53-річна жінка. Відомо, що 30-річний та 35-річний чоловіки перебувають у лікарні у важкому стані.

Стан постраждалих

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що 11 постраждалих госпіталізували, усім надають необхідну медичну допомогу. На місці атаки продовжують працювати екстрені служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Вибух на Одещині

Сьогодні, 1 липня, близько 13:00 на Одещині пролунав потужний вибух. Його було чутно і в Одесі. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Чорноморська.

Раніше Новини.LIVE писали, що вночі в п'ятницю, 26 червня, росіяни атакували БпЛА Вилківську міську територіальну громаду Одеської області. Під ударом опинилася енергетична та цивільна інфраструктура. Повітряна тривога в Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах Одещини вночі 26 червня тривала від 03:12 до 04:15.

Також Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок атаки спалахнула пожежа. Через пошкодження енергетичної інфраструктури без світла залишилися місто Вилкове і частина населених пунктів Вилківської громади.