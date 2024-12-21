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Росія атакувала Одещину ракетами — що відомо

21 грудня 2024 12:46
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
РФ атакувала Одещину: ракети й дрони знешкоджені
Запуск ракети з літака. Фото ілюстративне: росЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Росія вчора здійснила ракетний удар по Одещині, запустивши протирадіолокаційні ракети Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві ракети не досягли своїх цілей. 

Про це повідомляє відділення комунікацій повітряного командування "Південь".

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Повідомлення військових. Фото: скриншот

Росіяни атакували Одеську область

За інформацією військових, учора ворог атакував Одещину двома ракетами Х-31П, запущеними з акваторії Чорного моря. Завдяки ефективній роботі українських захисників ракети не завдали шкоди — жодна з них не досягла цілей.

Росія атакувала Одещину радіолокаційними ракетами — що відомо - фото 2
Інформація про збиття ворожих ракет. Фото: Відділення комунікацій повітряного командування "Південь"

Окрім цього, на півдні силами протиповітряної оборони було знищено шість ворожих розвідувальних безпілотників, серед яких три дрони "Орлан", два БпЛА ZALA та один Supercam. Також збито ударний дрон-камікадзе "Ланцет".

Нагадаємо, росіяни вивели у Чорне море три кораблі-носії крилатих ракет "Калібр", а в Середземному морі перебувають шість ворожих суден. Також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключає присутності військ його країни в Україні, але тільки у разі припинення вогню.

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