РФ атаковала Одесщину: ракеты и дроны обезврежены

Россия атаковала Одесчину ракетами — что известно
Россия вчера нанесла ракетный удар по Одесчине, запустив противорадиолокационные ракеты Х-31П из акватории Черного моря. Обе ракеты не достигли своих целей.
Об этом сообщает отделение коммуникаций воздушного командования "Юг".
Россияне атаковали Одесскую область
По информации военных, вчера враг атаковал Одесчину двумя ракетами Х-31П, запущенными из акватории Черного моря. Благодаря эффективной работе украинских защитников ракеты не нанесли вреда — ни одна из них не достигла целей.
Кроме того, на юге силами противовоздушной обороны было уничтожено шесть вражеских разведывательных беспилотников, среди которых три дрона "Орлан", два БПЛА ZALA и один Supercam. Также сбит ударный дрон-камикадзе "Ланцет".
Напомним, россияне вывели в Черное море три корабля-носителя крылатых ракет "Калибр", а в Средиземном море находятся шесть вражеских судов. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает присутствия войск его страны в Украине, но только в случае прекращения огня.
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