РФ атаковала Одесщину: ракеты и дроны обезврежены

Запуск ракеты с самолета. Фото иллюстративное: РосСМИ

Россия вчера нанесла ракетный удар по Одесчине, запустив противорадиолокационные ракеты Х-31П из акватории Черного моря. Обе ракеты не достигли своих целей.

Об этом сообщает отделение коммуникаций воздушного командования "Юг".

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По информации военных, вчера враг атаковал Одесчину двумя ракетами Х-31П, запущенными из акватории Черного моря. Благодаря эффективной работе украинских защитников ракеты не нанесли вреда — ни одна из них не достигла целей.

Информация об уничтожении вражеских ракет. Фото: Отделение коммуникаций воздушного командования "Юг"

Кроме того, на юге силами противовоздушной обороны было уничтожено шесть вражеских разведывательных беспилотников, среди которых три дрона "Орлан", два БПЛА ZALA и один Supercam. Также сбит ударный дрон-камикадзе "Ланцет".

Напомним, россияне вывели в Черное море три корабля-носителя крылатых ракет "Калибр", а в Средиземном море находятся шесть вражеских судов. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключает присутствия войск его страны в Украине, но только в случае прекращения огня.